قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ألمانيا تهاجم أمريكا بهدوء بسبب اختطاف مادورو .. نريد توضيحا
حنفي جبالي يزور الكاتدرائية المرقسية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد
كانافارو يقود كأس العالم في زيارة تاريخية لمقر النادي الأهلي.. صورة
الوزراء يوضح حقيقة التعدي على الأشجار المتحجرة في محمية التجمع
مباراة مصر وبنين في كأس أمم إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
طعنات نافذة.. إصابة طالبين في مشاجرة داخل ملعب كرة قدم بكفر شكر
اتساع الاحتجاجات..أمريكا تزيد الضغط على طهران.. وتل أبيب تعلن تضامنها مع الشعب الإيراني
وزير الدفاع الإسرائيلي يقرر عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية في سوريا وجبل الشيخ
الرئيس السيسي يشيد بجهود السعودية لاستضافة مؤتمر شامل يجمع المكونات الجنوبية اليمنية
قرار عاجل من الشيوخ بشأن مد فترة الطعن على القيمة الإيجارية بقانون الضريبة العقارية
خلال لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية السعودية..تطابق مواقف القاهرة والرياض حول أزمات المنطقة
صندوق مكافحة الإدمان: تنفيذ 1264 فعالية لرفع الوعي بخطورة التعاطي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مايكل أوهيرلي: لا توجد أي مبادئ أو أسس قانونية لسلوك إدارة ترامب في فنزويلا

ترامب
ترامب
هاجر ابراهيم

قال الدكتور مايكل أوهيرلي، الدبلوماسي السابق، إن التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد السلطات الفنزويلية المؤقتة تفتقر إلى أي أساس قانوني واضح، ولا تستند إلى مبادئ معترف بها في القانون الدولي.

وأوضح مايكل خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ما صدر عن الإدارة الأمريكية لا يتجاوز كونه "تهديدات سياسية" نابعة من موقف ضعف، مؤكداً أنه لا يوجد إطار قانوني دولي يمكن الاعتماد عليه لتبرير مثل هذه الإجراءات، حتى على مستوى مجلس الأمن.

وأضاف أوهيرلي أن إدارة ترامب تحاول استدعاء نماذج تاريخية سابقة، مثل الغزو الأمريكي لبنما، لتبرير تحركاتها الحالية، مشيراً إلى أن الحديث عن "عملية محدودة" لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يعكس فهماً مشوهاً لكيفية عمل القانون الدولي، لافتا إلى أن فكرة أن دولة واحدة يمكنها فرض حكومة أو تغيير نظام سياسي بالقوة لا تنسجم مع الواقع ولا مع القواعد القانونية الدولية.

وفي تقييمه للموقف الأوروبي، اعتبر مايكل أنه اتسم بالغموض ومحاولة الموازنة بين الالتزام بالمواثيق الدولية وعدم إغضاب واشنطن، مؤكدا أن هذا التردد الأوروبي يعكس أزمة أوسع في النظام الدولي، حيث أدى نهج ترامب، بحسب تعبيره، إلى إضعاف سيادة القانون عالمياً.

دونالد ترامب السلطات الفنزويلية فنزويلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

ترشيحاتنا

الغرفة المركزية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان

غرفة عمليات القومي لحقوق الإنسان تختتم أعمال متابعة انتخابات النواب

جانب من الفاعليات

نائبا رئيس جامعة القاهرة يتفقدان امتحانات البكالوريوس والدراسات العليا لضمان انتظام العملية التعليمية

القومي للطفولة والأمومة ينظم ورشة عمل حول حق مشاركة الطفل بمحافظات شمال سيناء و أسوان والجيزة

المجلس القومي للطفولة يطلق وثيقة دعم حق الطفل في المشاركة والاستماع إليه

بالصور

مسلسلات رمضان 2026 .. 10 صور من مسلسل حكاية نرجس لـ ريهام عبد الغفور

النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور
النجمة ريهام عبد الغفور

ما هي علامات ضيق التنفس.. وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟
ما هي علامات ضيق التنفس وكيف يمكن التعامل معه وعلاجه؟

اتجوز عليها في السر 7 سنين.. القصة الكاملة لأزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي
لقاء الخميسي و زوجها و ايمان الزيدي

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يوما بعد يوم

إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم
إضافات بسيطة لكوب الماء الصباحي تعزز صحتك يومًا بعد يوم

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد