خرق حصار ترامب.. 12 ناقلة محمّلة بالنفط غادرت المياه الفنزويلية

أفادت وكالة رويترز الإخبارية بأن نحو 12 ناقلة محمّلة بالنفط غادرت المياه الفنزويلية "بوضعية الإظلام" في خرقٍ واضح للحصار الأميركي المفروض من الرئيس دونالد ترامب.

مقتل 32 كوبي أثناء العدوان الامريكي

و من جانبها، أعلنت الحكومة الكوبية، مقتل 32 من مواطنيها خلال الهجوم الذي شنته القوات الأميركية على فنزويلا، والذي انتهى باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو و زوجته و نقلهما إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمحاكمة.

وأصدرت الحكومة بياناً جاء فيه أنه "نتيجة الهجوم الذي شنته حكومة الولايات المتحدة ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية الشقيقة، قتل 32 كوبيّاً في العمليات القتالية".

وأشارت إلى أن العسكريّين القتلى، وجميعهم أعضاء في القوات المسلحة الثورية أو وزارة الداخلية الكوبية، كانوا يقومون بمهمات في فنزويلا "بناءً على طلب الهيئات النظيرة" في ذلك البلد، معلنةً الحداد الوطني لمدة يومين.