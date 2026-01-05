قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد | لحظة وصول مادورو مقر محاكمته في نيويورك - فيديو وصور
زيادة 40 جنيها.. سعر الذهب اليوم بعد الارتفاع
عبد العاطي وبن فرحان يؤكدان أهمية التوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية عبر الحوار
قبل لقاء الليلة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام بنين في كأس الأمم الأفريقية
قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد
أولى الجلسات.. رئيس فنزويلا يصل إلى محكمة مانهاتن الفيدرالية في نيويورك
فرنسا تؤكد وقوفها بجانب الدنمارك ضد المطامع الأمريكية في جرينلاند
السلطات الأمريكية تنقل مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة في نيويورك
مباراة في منتهى الصعوبة ..خالد الغندور يحذر من منتخب بنين
شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يهنئون البابا تواضروس بعيد الميلاد
بث مباشر.. نقل السلطات الأمريكية مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة
مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا
أخبار العالم

بعد أحداث فنزويلا.. الصين: سنظل أصدقاء و شركاء لدول أمريكا اللاتينية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان أن سياسة بلاده تجاه دول أمريكا اللاتينية لن تتغير، وأنها ستظل صديقا وشريكا لبلدان المنطقة.

الصين صديق لدول أمريكا اللاتينية

وقال لين جيان، خلال إحاطة صحفية اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت بكين ستعيد النظر في سياستها الخارجية تجاه دول المنطقة بعد العدوان لأمريكي على فنزويلا: "بغض النظر عن التغيرات في الأوضاع الدولية، ستظل الصين دائما صديقا جيدا وشريكا لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".

وشدد على أن التعاون الصيني مع دول أمريكا اللاتينية كان دائما قائما على مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والنتائج المشتركة، مؤكدا أن بكين لم تسع قط لإنشاء مناطق نفوذ أو استهداف أي دولة.

وأضاف أن بكين مستعدة لتعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة مع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومواصلة الدعم المتبادل في القضايا التي تمس المصالح الأساسية والقضايا الجوهرية مثل السيادة الوطنية والأمن والسلامة الإقليمية، ودعم خيارات بعضهم البعض في مسارات التنمية المناسبة للظروف الوطنية، والوقوف ضد الهيمنة وسياسة القوة.

و نفذت الولايات المتحدة عملية عسكرية صباح السبت دخلت خلالها قوة خاصة مجمع مادورو واعتقلته مع زوجته، وأعلن ترامب أنهما في طريقهما إلى نيويورك للمحاكمة بتهم تتعلق بالمخدرات والإرهاب.
 

