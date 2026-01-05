قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد

وصل مادورو وزوجته إلى مبنى محكمة في مانهاتن، حيث سيتم قراءة القائمة الكاملة للتهم الموجهة إليه اليوم.



واستعدت السلطات الأمريكية لنقل مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة في نيويورك

وأظهرت الصور رحلة مادورو إلى المحكمة وظهرت صور أكثر إثارة للدهشة من المرة الأولى التي أتيحت فيها للجمهور فرصة رؤية نيكولاس مادورو وهو رهن الاحتجاز الأمريكي لفترة طويلة.

وأفاد مراسل الصحفي الأمريكي جيمس ماثيوز من خارج المحكمة في نيويورك بأن السلطات الأمريكية وضعت شروطاً صارمة لضمان عدم المساس بأمن عملية نقل مادورو.

وأضاف إنه مع وصول مادورو إلى مبنى المحكمة خلال الدقائق الماضية، فإن العملية "حققت هدفها".

تم إغلاق الطرق على الطريق من مركز الاحتجاز الحضري في بروكلين إلى محكمة دانيال باتريك مانهاتن الفيدرالية هذا الصباح: يقول ماثيوز: "إنهم لا يريدون أن يتواصل نيكولاس مادورو أو زوجته، سيليا فلوريس، مع أي فرد من الجمهور".

ويمثل الرئيس الفنزويلي المختطف نيكولاس مادورو أمام محكمة أمريكية لأول مرة يوم الاثنين بتهم الإرهاب المرتبط بالمخدرات، وهي التهم التي استخدمتها إدارة ترامب لتبرير اعتقاله ونقله إلى نيويورك.

ومن المتوقع أن يمثل مادورو وزوجته ظهرًا أمام قاضٍ في جلسة استماع قانونية موجزة، ولكنها إلزامية، والتي من المرجح أن تُشعل فتيل معركة قانونية مطولة حول إمكانية محاكمته في الولايات المتحدة.

تم نقل الزوجين من سجن بروكلين إلى محكمة مانهاتن، القريبة من المحكمة التي أُدين فيها الرئيس دونالد ترامب عام 2024 بتهمة تزوير سجلات تجارية.

وبصفته متهمًا جنائيًا في النظام القانوني الأمريكي، سيتمتع مادورو بنفس الحقوق التي يتمتع بها أي شخص آخر متهم بارتكاب جريمة، بما في ذلك الحق في محاكمة أمام هيئة محلفين من سكان نيويورك العاديين. لكن وضعه سيكون فريدًا من نوعه تقريبًا، وإن لم يكن فريدًا تمامًا.

