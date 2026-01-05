ترامب: الوضع الحالي في المكسيك يتطلب تدخلنا العاجل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى اتخاذ خطوات تجاه المكسيك، مشددًا على ضرورة أن تضبط المكسيك أوضاعها.

وأكد ترامب أن الوضع الحالي يتطلب تدخلًا عاجلًا لضمان التعامل مع القضايا المشتركة بين البلدين بشكل أكثر فعالية، دون الإدلاء بتفاصيل محددة حول طبيعة الإجراءات المزمع اتخاذها.

المكسيك تدين العملية العسكرية في فنزويلا

من جانبها، أدانت الحكومة المكسيكية العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأوضحت المكسيك أن أي استخدام أحادي للقوة في المنطقة يعد خرقًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما دعت المكسيك إلى اعتماد الحلول السلمية والدبلوماسية، والتحرك الفوري للأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية لمنع أي تصعيد إضافي في الأزمة، معتبرة أن تهديدات ترامب للمكسيك تشكل انتهاكًا واضحًا لمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول، وأن أي تصعيد عسكري قد يؤدي إلى توترات واسعة وأزمة إنسانية في المنطقة.

المكسيك ترفض ربط أزمة فنزويلا بقضايا المخدرات.



وأشار مسؤول مكسيكي إلى أن بلاده ترفض أي ربط بين أزمة فنزويلا وقضايا مكافحة المخدرات الداخلية، مؤكدًا التزام المكسيك بسياسة الحياد الدبلوماسي والحوار متعدد الأطراف لحل النزاعات. كما أعرب عن القلق من تأثير العملية العسكرية على استقرار المنطقة، وحركة التجارة والهجرة، والأمن الإقليمي، محذرًا من تبعات خطيرة على العلاقات الدولية في نصف الكرة الغربي.

ترامب يثمن العملية العسكرية ويعلق على كولومبيا

وفي تصريحات منفصلة، قال ترامب إن العملية العسكرية الأمريكية التي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كانت ناجحة، مؤكداً أن جميع القوات المصابة بحالة جيدة. وأضاف أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لموجة ثانية من الضربات، لكنها لم ترَ حاجة لتنفيذها، مشددًا على أن التركيز الحالي ينصب على إصلاح أوضاع فنزويلا أكثر من الانتخابات في الوقت الحالي، مع الإشارة إلى أن الانتخابات ستجرى في موعدها المناسب.

كما وصف ترامب إدارة كولومبيا بأنها "تبدو جيدة بالنسبة لي"، مشيرًا إلى أن القيادة الحالية يديرها "رجل مريض ولن يستمر في ذلك لفترة طويلة"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تتعامل مع المسؤولين الذين أدوا اليمين الدستورية مؤخرًا في فنزويلا.

وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من نجاح القوات الأمريكية في تنفيذ عملية عسكرية معقدة، استمرت في التخطيط والتدريب لأشهر، وشملت وحدات نخبة وطائرات مقاتلة وطائرات مسيرة، وأسفرت عن اعتقال مادورو وزوجته وتسليمهما للسلطات الأمريكية للمحاكمة.