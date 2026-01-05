قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كوريا الشمالية تختبر صواريخ فرط صوتية لتقييم جاهزيتها العسكرية
أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد
تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026
دعاء آخر ساعة ليلة 16 رجب.. بـ6 كلمات تغلق أكبر أبواب المصائب كلها
يصل مطار العاصمة.. الخريطة الكاملة لمراحل تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق
فنزويلا.. نجل مادورو يدعو إلى تظاهرات حاشدة
ترامب: الوضع الحالي في المكسيك يتطلب تدخلنا العاجل
200 مليون جنيه.. مفاوضات الخطيب مع البنك الأهلي لضم ثنائي الفريق
فكرة جيدة بالنسبة لي.. ترامب يلمح إلى عملية محتملة في كولومبيا
طقس اليوم| شديد البرودة وشبورة وسحب منخفضة تضرب القاهرة
ليس لكم الحق.. الدنمارك تحذر ترامب من أي مطامع في جرينلاند
أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب: الوضع الحالي في المكسيك يتطلب تدخلنا العاجل

القسم الخارجي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى اتخاذ خطوات تجاه المكسيك، مشددًا على ضرورة أن تضبط المكسيك أوضاعها. 

وأكد ترامب أن الوضع الحالي يتطلب تدخلًا عاجلًا لضمان التعامل مع القضايا المشتركة بين البلدين بشكل أكثر فعالية، دون الإدلاء بتفاصيل محددة حول طبيعة الإجراءات المزمع اتخاذها.

المكسيك تدين العملية العسكرية في فنزويلا
من جانبها، أدانت الحكومة المكسيكية العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

 وأوضحت المكسيك أن أي استخدام أحادي للقوة في المنطقة يعد خرقًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما دعت المكسيك إلى اعتماد الحلول السلمية والدبلوماسية، والتحرك الفوري للأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية لمنع أي تصعيد إضافي في الأزمة، معتبرة أن تهديدات ترامب للمكسيك تشكل انتهاكًا واضحًا لمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول، وأن أي تصعيد عسكري قد يؤدي إلى توترات واسعة وأزمة إنسانية في المنطقة.

المكسيك ترفض ربط أزمة فنزويلا بقضايا المخدرات.


وأشار مسؤول مكسيكي إلى أن بلاده ترفض أي ربط بين أزمة فنزويلا وقضايا مكافحة المخدرات الداخلية، مؤكدًا التزام المكسيك بسياسة الحياد الدبلوماسي والحوار متعدد الأطراف لحل النزاعات. كما أعرب عن القلق من تأثير العملية العسكرية على استقرار المنطقة، وحركة التجارة والهجرة، والأمن الإقليمي، محذرًا من تبعات خطيرة على العلاقات الدولية في نصف الكرة الغربي.

ترامب يثمن العملية العسكرية ويعلق على كولومبيا
وفي تصريحات منفصلة، قال ترامب إن العملية العسكرية الأمريكية التي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كانت ناجحة، مؤكداً أن جميع القوات المصابة بحالة جيدة. وأضاف أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لموجة ثانية من الضربات، لكنها لم ترَ حاجة لتنفيذها، مشددًا على أن التركيز الحالي ينصب على إصلاح أوضاع فنزويلا أكثر من الانتخابات في الوقت الحالي، مع الإشارة إلى أن الانتخابات ستجرى في موعدها المناسب.

كما وصف ترامب إدارة كولومبيا بأنها "تبدو جيدة بالنسبة لي"، مشيرًا إلى أن القيادة الحالية يديرها "رجل مريض ولن يستمر في ذلك لفترة طويلة"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تتعامل مع المسؤولين الذين أدوا اليمين الدستورية مؤخرًا في فنزويلا.

وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من نجاح القوات الأمريكية في تنفيذ عملية عسكرية معقدة، استمرت في التخطيط والتدريب لأشهر، وشملت وحدات نخبة وطائرات مقاتلة وطائرات مسيرة، وأسفرت عن اعتقال مادورو وزوجته وتسليمهما للسلطات الأمريكية للمحاكمة.

