الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

آية عبدالرحمن فى ضيافة صدى البلد قبل إعلان الفائزين بدولة التلاوة

أحمد إبراهيم

حلت النائبة والمذيعة آية عبدالرحمن ضيفة على موقع صدى البلد الأخباري وذلك قبل انطلاق الحلقة الأخيرة من برنامج “دولة التلاوة” والذى يتم فيه الإعلان عن الفائزين بالموسم الأول. 

وتحدثت آية عبدالرحمن عن كواليس مشاركتها فى برنامج “دولة التلاوة” بعد أن كانت مذيعة أخبار وتقديم البرامج السياسية لفترة طويلة. 

وتطرقت آية عبدالرحمن فى حديثها الى الصعوبات التى مرت بها خلال مرخلة التحضير والتجهيز للبرنامج الذى حظي بنجاحات كبيرة فور عرض حلقاته. 

كما كشفت آيه عبدالرحمن عن كواليس ترشيحها لمجلس النواب ووضع الملف الإعلامي ضمن ازلوياتها داخل المجلس الموقر والتحديات التى تواجهها كنائبة تحاول ان تكون على قدر المسئولية التى وضعت لها. 

وتطرقت آيه عبدالرحمن الى كواليس لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي كمذيعة أخبار بمطار القاهرة وسط حشد جماهيري كبير. 

آيه عبدالرحمن تحدثت ايضا عن حياتها الأسرية وكيفية قيامها بالدور الأسري والمهني فى آن واحد بما لا يؤثر أى منهما على الأخر. 

آية عبدالرحمن تتحدث عن تكليفات الرئيس السيسي

من ناحية أخرى أكدت الإعلامية آية عبدالرحمن أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة عقب التعديل الوزاري، بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، مع العمل على تقصير المدة الزمنية المقررة ودمج عدد من المراحل، بما يضمن سرعة تطبيق المنظومة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت «عبدالرحمن» خلال تقديمها برنامج «ستديو إكسترا» المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، اليوم أن هذه التوجيهات تعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية ملف الصحة، باعتباره أحد أهم أولويات المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن تسريع وتيرة العمل في مشروع التأمين الصحي الشامل سيُسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الصحية.

وأضافت أن دمج بعض مراحل التنفيذ يهدف إلى تحقيق استفادة أسرع للمواطنين من المنظومة الجديدة، وضمان وصول خدمات طبية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، بما يضمن حق المواطن في علاج كريم وآمن ومستدام.

وشددت على أن الاهتمام بقطاع الصحة يمثل خطوة أساسية في بناء منظومة صحية متكاملة، قادرة على تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، وتحقيق العدالة الصحية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية.

