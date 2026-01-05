قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

فكرة جيدة بالنسبة لي.. ترامب يلمح إلى عملية محتملة في كولومبيا

القسم الخارجي

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات مثيرة للجدل فجر اليوم الاثنين، مؤكدا أن الولايات المتحدة تواصل لعب دور رئيسي في شؤون فنزويلا، وموحياً بإمكانية توسيع عملياتها لتشمل كولومبيا.

وقال ترامب إن التركيز الحالي لبلاده ينصب على "إصلاح" الوضع في فنزويلا أكثر من تنظيم انتخابات عاجلة، مؤكداً أن الاستحقاق الانتخابي سيجرى "في الوقت المناسب".

 وأضاف أن الولايات المتحدة كانت "مستعدة لموجة ثانية" من العمليات في فنزويلا، لكنه استدرك: "لا أعتقد أننا سنحتاج إليها".

وفي تصريح أثار قلقاً واسعاً، أشار ترامب إلى أن "نحن من يقود فنزويلا"، كما أضاف عن كولومبيا: "العملية هناك تبدو فكرة جيدة بالنسبة لي"، منتقداً الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو واصفاً إياه بـ"الرجل المريض الذي لن يستمر طويلاً في السلطة".

من جانبه، دان الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو العملية التي أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، واصفاً إياها بأنها "اختطاف لا يستند إلى أي أساس قانوني"، مؤكداً على ضرورة احترام سيادة الدول. وكتب بيترو على منصة "إكس": "من دون أي أساس قانوني لاتخاذ إجراء ضد سيادة فنزويلا، يصبح الاعتقال اختطافاً".

الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فنزويلا كولومبيا الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو

