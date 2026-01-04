رئيسة وزراء الدنمارك ترد على تصريحات ترامب حول جرينلاند

ردت ميته فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن رغبة واشنطن في السيطرة على جرينلاند، داعية الأخير إلى وقف تهديداته ضد الجزيرة.

وقالت فريدريكسن: "لا معنى على الإطلاق للحديث عن حاجة الولايات المتحدة للسيطرة على جرينلاند، ليس للولايات المتحدة الحق في ضم أي من الأقاليم الثلاث في مملكة الدنمارك".

وسبق أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن فنزويلا قد لا تكون آخر دولة تخضع للتدخل الأمريكي، فنحن بحاجة إلى جرينلاند بكل تأكيد، فهي محاطة بسفن روسية وصينية.

ووجّه الرئيس الأمريكي تهديداً للزعيمة الفنزويلية الجديدة، نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريجيز، قائلاً: "إذا لم تفعل الصواب؛ فستدفع ثمناً باهظاً، ربما أكبر من ثمن مادورو".

وأوضح ترامب أنه لن يقبل بما وصفه بـ"رفض رودريغيز القاطع للتدخل العسكري الأمريكي الذي أسفر عن القبض على مادورو".

وأضاف ترامب، خلال مكالمة هاتفية بشأن مستقبل فنزويلا، مع موقع "أتلانتك"، أن هناك تحولا واضحا عن موقفه السابق الرافض لتغيير النظام وبناء الدولة، رافضًا مخاوف الكثيرين من مؤيديه.

وقال: "كما تعلمون، إعادة البناء هناك وتغيير النظام، أيًا كان ما تسمونه، أفضل مما هو عليه الآن، لا يمكن أن تسوء الأمور أكثر من ذلك".