ترامب مهددا الزعيمة الفنزويلية الجديدة: إذا لم تفعل الصواب ستدفع ثمنا باهظا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "فنزويلا قد لا تكون آخر دولة تخضع للتدخل الأمريكي، نحن بحاجة إلى جرينلاند، بكل تأكيد فهي محاطة بسفن روسية وصينية".







ووجّه الرئيس الأمريكي تهديداً للزعيمة الفنزويلية الجديدة، نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريجيز، قائلاً: "إذا لم تفعل الصواب، فسوف تدفع ثمناً باهظاً، ربما أكبر من ثمن مادورو"، وأوضح ترامب أنه لن يقبل بما وصفه برفض رودريغيز القاطع للتدخل العسكري الأمريكي الذي أسفر عن القبض على مادورو.

و أضاف ترامب خلال مكالمة هاتفية مع موقع" أتلانتك"، بشأن مستقبل فنزويلا، أن هناك تحول واضح عن موقفه السابق الرافض لتغيير النظام وبناء الدولة، رافضًا مخاوف الكثيرين من مؤيديه.

وقال: "كما تعلمون، إعادة البناء هناك وتغيير النظام، أيًا كان ما تسمونه، أفضل مما هو عليه الآن. لا يمكن أن تسوء الأمور أكثر من ذلك".