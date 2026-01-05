عشاء مفاجئ بين ترامب وإيلون ماسك: 2026 سيكون عاما مذهلا

نشر الملياردير الأميركي إيلون ماسك صورة على عبر حسابه بمنصة أكس لعشاء جمعه الليلة الماضية مع الرئيس دونالد ترمب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب.

وعلق إيلون ماسك علي الصورة قائلاً: قضيت عشاءً رائعاً مساء أمس مع الرئيس والسيدة الأولى. عام 2026 سيكون عاماً مذهلاً!".

يذكر ان وجه إيلون ماسك، مالك منصة إكس، تحذيرا واضحا لمستخدمي أداة الذكاء الاصطناعي Grok المدمجة في المنصة، مؤكدا أن استخدام الأداة في إنتاج محتوى غير قانوني لن يعفي المستخدمين من المسؤولية، وأنهم سيواجهون العواقب القانونية نفسها المطبقة على أي شخص ينشر محتوى مخالفا للقانون بشكل مباشر.

وجاءت تصريحات إيلون ماسك في توقيت حساس، بعد يوم واحد فقط من توجيه وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندية MeitY، أمرا رسميا إلى منصة إكس بإزالة محتوى فاحش وغير قانوني على الفور.

وركز القرار الحكومي بشكل خاص على محتوى جرى إنتاجه باستخدام أداة Grok، محذرا من أن عدم الامتثال قد يعرض المنصة لإجراءات قانونية بموجب القوانين الهندية.

وردا على منشور يناقش تداول صور غير لائقة، كتب إيلون ماسك: “أي شخص يستخدم Grok لإنشاء محتوى غير قانوني سيتحمل العواقب نفسها كما لو كان قد رفع هذا المحتوى بنفسه”.

وسعى إيلون ماسك من خلال هذا التصريح إلى الفصل بين التكنولوجيا ذاتها وطريقة استخدامها، مشددا على أن المسؤولية القانونية تقع على عاتق المستخدم، لا الأداة.

المنشور الذي علق عليه ماسك كان يحاول الدفاع عن Grok، من خلال تشبيهه بالقلم، معتبرا أن القلم لا يتحمل مسؤولية ما يكتب به، وأن الأداة تستجيب فقط للأوامر ولا تقرر من تلقاء نفسها إنتاج محتوى ضار.

إلا أن إيلون ماسك أيد هذا المنطق مع إضافة تحذير أكثر حدة، مؤكدا أن النية والفعل هما الأساس في تحديد المسؤولية، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة.