فوز مثير للعين بالدوري الإماراتي

تجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي في خطف فوز مثير علي بن ياس في الدوري الإماراتي 3-2.

رفع العين رصيده بهذا الفوز إلى 41 نقطة من 17 مباراة في صدارة ترتيب بطولة الدوري وبفارق الأهداف عن شباب الأهلي صاحب المركز الثاني، والذي لعب مباراة أقل، فيما تجمد رصيد بني ياس عند 11 نقطة في المركز الأخير، بفارق نقطتين عن منطقة الأمان.

وفي نفس التوقيت، اكتفى النصر بالتعادل 2-2 مع ضيفه خورفكان، لتتواصل معاناته في المباريات الأخيرة بالمسابقة.

وتعادل النصر للمرة الثالثة توالياً والرابعة في آخر 5 مباريات، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع، فيما ارتفع رصيد خورفكان إلى 19 نقطة بالمركز التاسع.