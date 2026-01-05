ليس لكم الحق.. الدنمارك تحذر ترامب من أي مطامع في جرينلاند

أعربت رئيسة وزراء الدنمارك، مته فريدريكسن، عن قلقها من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن رغبة الولايات المتحدة في ضم جزيرة جرينلاند، مؤكدة أن مثل هذه التصريحات غير مقبولة وتمس سيادة دولة حليفة.

وقالت فريدريكسن في بيان رسمي: "الحديث عن حاجة الولايات المتحدة للاستيلاء على جرينلاند غير منطقي على الإطلاق. واشنطن لا تملك أي حق في ضم أي من المناطق الثلاث التابعة للمملكة الدنماركية". وأضافت: "غرينلاند ليست للبيع، وشعبها عبر بوضوح عن رفضه لأي مساس بوضعها".

وجاءت هذه التصريحات بعد أن أعاد الرئيس الأمريكي خلال مقابلة مع مجلة ذي أتلانتيك التأكيد على رغبته في ضم الجزيرة، وهو ما أثار جدلاً سياسياً ودبلوماسياً بين كوبنهاغن وواشنطن.

وختمت فريدريكسن بيانها بدعوة الولايات المتحدة إلى احترام سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها، مؤكدة ضرورة الحفاظ على علاقات "حليف وثيق وتاريخي".