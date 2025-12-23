فنلندا تعلن دعمها للدنمارك بعد تعيين ترامب مبعوثا خاصا لـ جرينلاند

أكدت وزارة الخارجية الفنلندية، دعم بلادها لدولة الدنمارك على خلفية تعيين الولايات المتحدة مبعوثا خاصا لـ جرينلاند.

وطالب قادة الدنمارك وجرينلاند ، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحترام الحدود والسيادة الوطنية، عقب قراره تعيين مبعوث أمريكي خاص إلى إقليم جرينلاند، الذي يتمتع بحكم ذاتي واسع ويتبع السيادة الدنماركية.

الحدود والسيادة

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، ورئيس وزراء جرينلاند ينس-فريدريك نيلسن، في بيان مشترك، إن «الحدود الوطنية وسيادة الدول راسخة في القانون الدولي»، مؤكدين أنه «لا يمكن ضم دول أخرى».

وأضاف البيان، أن «مبادئ أساسية على المحك»، مشددًا على أن «جرينلاند تعود لشعبها، ولا ينبغي للولايات المتحدة الاستيلاء عليها»، مع التأكيد على توقع «الاحترام الكامل للسلامة الإقليمية المشتركة».

ويأتي الموقف الدنماركي-الجرينلاندي بعد إعلان ترامب تعيين حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري مبعوثًا خاصًا إلى الجزيرة القطبية الشاسعة والغنية بالموارد المعدنية، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة في كوبنهاجن ونوك.

ويصرح ترامب ، مرارًا بأن الولايات المتحدة «تحتاج» إلى جرينلاند لأسباب أمنية، دون أن يستبعد استخدام القوة.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال ترامب إن لاندري «يدرك أهمية جرينلاند للأمن القومي الأمريكي»، وإنه «سيدفع بقوة مصالح الولايات المتحدة من أجل سلامة وأمن وبقاء حلفائنا، والعالم».

ولاحقًا، أعاد ترامب التأكيد على أن واشنطن تحتاج إلى جرينلاند «للأمن القومي لا للمعادن»، مشيرًا إلى وجود سفن روسية وصينية في المنطقة.

من جانبه، شكر لاندري الرئيس الأمريكي على التعيين، واصفًا الأمر بأنه «شرف»، ومضيفًا أنه سيعمل على «جعل جرينلاند جزءًا من الولايات المتحدة»، وهي عبارة أثارت استياءً واسعًا في الدنمارك.