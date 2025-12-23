ترامب: نحتاج إلى جرينلاند من أجل الأمن القومي وليس من أجل المعادن

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى جرينلاند من أجل الأمن القومي، و يجب أن تحصل عليها.



الأمن القومي وليس المعادن

و قال الرئيس الأمريكي في تصريحات صحفية: “نحن بحاجة إلى جرينلاند من أجل الأمن القومي وليس من أجل المعادن”، و ذلك بحسب قناة روسيا اليوم.

وأضاف ترامب: "لدينا مواقع كثيرة جدا للمعادن وللنفط ولكل شيء. لدينا نفط أكثر من أي دولة أخرى في العالم".

وأوضح ترامب: "نحن نحتاج جرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وإذا نظرت إلى جرينلاند، وعلى امتداد سواحلها من الأعلى إلى الأسفل، سترى سفنا روسية وصينية في كل مكان. نحن نحتاجها من أجل أمننا القومي. علينا أن نحصل عليها".

وختم قائلا: "أراد جيف لاندري أن يتولى القيادة في هذا الملف. لذلك، نحن نُعيّنه اليوم، مبعوثا خاصا إلى جرينلاند. جرينلاند قضية كبيرة جدا".