ترامب يواصل أحلامه الاستعمارية بطلب تعيين مبعوث خاص لـ جرينلاند

أعلنت الدنمارك، اليوم الاثنين، أنها ستستدعي السفير الأمريكي لديها، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب تعيين مبعوث خاص إلى جرينلاند.

ويعد جرينلاند إقليم دنماركي ذا حكم ذاتي وهو الذي هدد ترامب بضمه.

وصرح وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، في مقابلة مع قناة TV2 الدنماركية: “أشعر بغضب شديد إزاء هذا التعيين وهذا البيان، الذي أعتبره غير مقبول بتاتًا”.

وأضاف أن وزارة الخارجية ستستدعي السفير الأمريكي في الأيام المقبلة "للحصول على توضيح".

ويرى ترامب في الاقليم أرضا ضخمة تصلح لأن تكون تابعة لعرشه خاصة وأنها ليست ذات كثافة سكانية .

ويسعى ترامب لتوسيع نفوذه وقوته على أي حساب دون إعمالا للقواعد.

وسبق وطالب ترامب ، بضم كندا إلى أمريكا متوعدا كندا بالكثير من العقوبات خاصة الجمركية إذا لم تطع رغبته.