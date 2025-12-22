قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لن نسمح للحكومة بالتحقيق مع نفسها..نشطاء إسرائيليون يغلقون مكتب نتنياهو

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
هاجر رزق

أغلق متظاهرون إسرائيليون مكتب نتنياهو نتانياهو، رئيس وزراء دولة الإحتلال الإسرائيلي، احتجاجاً على مساعي الحكومة لإطلاق تحقيق في 7 أكتوبر.

و دعت مجموعة تمثل عائلات الإسرائيليين الذين قتلوا وجرحوا في هجوم حماس في 7 أكتوبر ، الجمهور الإسرائيلي يوم الأحد إلى الانضمام إلى معركتها ضد ما وصفته بلجنة تحقيق مسيسة، وقالت إنها تخطط لتنظيم احتجاج خارج المكاتب الحكومية في القدس يوم الاثنين.

اغلاق مكتب نتنياهو 


و أغلق مجموعة من النشطاء الإسرائيليين لفترة وجيزة مدخل مكتب نتنياهو في القدس، احتجاجاً على الخطوة الحكومية المتوقعة لتشكيل لجنة حكومية للتحقيق في الإخفاقات التي أدت إلى هجوم حماس في 7 أكتوبر، كما ألقت الشرطة القبض على ثلاثة منهم بعد إعلانها تجمعاً غير قانوني.

و أصدرت جماعة "مشانيم كيفون" ("تغيير المسار") بيان قالت فيه: "لن نسمح للحكومة بالتحقيق مع نفسها"، "لن يفلت المسؤولون عن الانقلاب القضائي، والانقسام، وتجاهل تحذيرات مسؤولي الدفاع، وتحويل ملايين الشيكلات إلى حماس، من المسؤولية أو اللوم".

ومن المتوقع أن توافق لجنة من الوزراء الإسرائيليين على مشروع قانون لإنشاء تحقيق في 7 أكتوبر، والذي قدمه النائب عن حزب الليكود أرييل كالنر، والذي من شأنه أن يسمح للحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتأثير بشكل مباشر وغير مباشر على تشكيل اللجنة وولايتها.

قالت المدعية العامة غالي بهاراف ميارا يوم الأحد إنها تعتقد أن اقتراح الحكومة "يعطي الأولوية للاعتبارات السياسية على مبادئ التحقيق المستقل والنزيه والمهني" و"مليء بالعيوب الجوهرية".

بحسب مشروع القانون، سيختار رئيس الكنيست، العضو الحالي عن حزب الليكود أمير أوهانا، تشكيل اللجنة بالتشاور مع ممثلي الائتلاف والمعارضة. ويتعين على الكنيست بعد ذلك الموافقة على تشكيل اللجنة بأغلبية 80 عضواً.

لكن في حال عدم تحقيق هذه الأغلبية، يختار رئيس لجنة مجلس النواب ثلاثة من أعضائها، ويختار زعيم المعارضة الأعضاء الثلاثة الآخرين. وبحسب المقترح، إذا رفض أي من الجانبين تعيين أعضاء في اللجنة، يختار رئيس الكنيست الأعضاء المتبقين.

متظاهرون إسرائيليون عائلات الإسرائيليين هجوم حماس القدس مكتب نتنياهو

