أخبار العالم

مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في موجة عنف بتايوان

تايوان
تايوان
محمد على

عززت تايوان الإجراءات الأمنية في مراكز النقل في جميع الأنحاء بعد هجمات بالسكاكين في العاصمة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح، في موجة عنف بالبلد ذات ال23 مليون نسمة.

انتشرت قوات الشرطة المسلحة في محطات مترو الأنفاق الرئيسية في تايبيه صباح الاثنين. كما كانت الشرطة تتحقق من عدد من البلاغات عن تهديدات بهجمات مماثلة، من بينها هجوم باستخدام قنبلة في مترو الأنفاق.

ذكر لو تشون هونج، قائد شرطة تايبيه في قسم التحقيقات الجنائية، لوكالة بلومبيرج نيوز  “لقد تلقينا عشرات التهديدات الأمنية منذ وقوع الحادث”.

أضاف  إن الشرطة ستعزز الأمن في مراكز النقل واحتفالات رأس السنة والحفلات الموسيقية والفعاليات الكبيرة، مضيفاً أن إنفاذ القانون "سيعزز انتشار الشرطة ويحسن آليات الاستجابة ويحافظ على السلامة العامة".

يأتي هذا التركز الأمني ​​المكثف بعد أن نفّذ رجلٌ، حدّدت السلطات هويته باسم تشانج وين، 27 عامًا، هجماتٍ بقنابل دخانية وسكاكين في محطة القطارات الرئيسية في تايبيه... ثمّ قام لاحقًا بطعن عددٍ من الأشخاص في منطقة تسوّق مجاورة. وتقول الشرطة إنه قتل ثلاثة أشخاص، ثمّ سقط من مبنىً ما، ما أدى إلى وفاته. وأُصيب نحو 11 آخرين.

أفاد مسؤولون بأن تشانج مطلوب منذ يوليو بتهمة خرق القانون العسكري. وذكرت تقارير إعلامية محلية أنه ترك القوات المسلحة بعد حادثة قيادة تحت تأثير الكحول، ثم تغيب عن التدريب الاحتياطي. وقالت الشرطة إن تشانج بدأ شراء المعدات والمواد المستخدمة في الهجوم منذ أبريل 2024.

في سياق منفصل، أشاد مسؤولون في تايوان برجل يبلغ من العمر 57 عامًا يُدعى يو تشيا تشانج، حاول إيقاف تشانج في محطة القطار، وتوفي لاحقًا متأثرًا بجراحه التي أصيب بها خلال المواجهة. 

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن تشانج ألقى أولًا سلسلة من قنابل الدخان، وعندما همّ بإلقاء قنابل حارقة، أوقفه يو.

وقال مسؤولون في  تايوان إنهم سيسعون للحصول على مكان ليو في ضريح الشهداء، وهو تكريم تمنحه تايوان للأفراد الذين يضحون بحياتهم من أجل الصالح العام.

تُعدّ الهجمات الجماعية مثل تلك التي نفّذها تشانج نادرة في تايوان. ففي العام الماضي، قام شاب يبلغ من العمر 20 عاماً في مدينة تايتشونج غرب البلاد بطعن ركاب قطار، مما تسبب في إصابات.

