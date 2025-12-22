أبو الغيط يدين مصادقة الاحتلال على إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية قرار مجلس الوزراء المصغر بدولة الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرًا أن القرار يعكس تحديًا سافرًا للإرادة الدولية الرافضة للاستيطان، وانتهاكًا للقانون الدولي الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن التوسع الواضح في الاستيطان غير الشرعي يستهدف منع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا، ويعكس طبيعة الحكومة الإسرائيلية التي يتحكم فيها المتطرفون والمستوطنون.

ونقل المتحدث عن أبو الغيط تأكيده أن التوسع في الاستيطان لن يجعله شرعيًا بأي حال، وأن العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية هو نوع من الإرهاب الذي يجري تحت سمع وبصر دولة الاحتلال، وبحماية أجهزتها الرسمية