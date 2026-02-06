قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بدء تشغيل وربط مستشفيات جامعة أسوان بمنظومة التحول الرقمي

محمد عبد الفتاح

أعلنت جامعة أسوان عن بدء تشغيل وربط مستشفياتها الجامعية بمنظومة التحول الرقمى ، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء ورفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة بدأت تنفيذ الربط الفعلي لمنظومة التحول الرقمي داخل قسم الاستقبال والطوارئ، على أن يمتد التطبيق تدريجيًا ليشمل أقسام مستشفيات جامعة أسوان، وأن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في إدارة الخدمات الصحية وتقديمها بصورة أكثر دقة وسرعة.

وناشد رئيس الجامعة جميع المترددين والمرضي بالتعاون  لإنجاح منظومة التحول الرقمي داخل مستشفيات الجامعة، فالتحول الرقمي يسهم في تيسير الإجراءات على المرضى، وتقليل زمن الانتظار، وتحسين دقة البيانات الطبية بما يحقق رؤية الدولة في بناء منظومة صحية حديثة تعتمد على التكنولوجيا وتواكب المعايير العالمية، خاصة في محافظات جنوب الصعيد.

جهود جامعية

من جانبه أوضح الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب بجامعة أسوان أن إدخال المنظومة الرقمية داخل المستشفيات الجامعية يدعم العملية الطبية والتعليمية في آنٍ واحد، ويعزز من كفاءة الأطقم الطبية ، وأن التحول الرقمي أصبح عنصرًا أساسيًا في تطوير الأداء الإكلينيكي وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وأضاف عميد كلية الطب أن المنظومة الجديدة تتيح سهولة متابعة الحالات المرضية، ودقة تسجيل الملفات الطبية، وسرعة تبادل المعلومات بين الأقسام المختلفة بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمة الطبية المقدمة.

في السياق، أشار الدكتور أشرف معبد، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، إلى أن بدء تطبيق منظومة التحول الرقمي يأتي ضمن خطة شاملة لتحديث البنية التحتية للمستشفيات، وتحسين نظم العمل، وضمان تقديم خدمة صحية آمنة وعالية الجودة للمرضى بمحافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد.

وأكد أن المنظومة الرقمية الجديدة تسهم في تحسين إدارة الموارد، ودعم اتخاذ القرار الطبي والإداري، بما يحقق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية داخل المستشفيات الجامعية.

ويأتي دخول مستشفيات جامعة أسوان منظومة التحول الرقمي تأكيدًا على دور الجامعة الريادي في دعم خطط الدولة للتنمية المستدامة، وتقديم خدمات صحية متطورة تليق بأبناء الصعيد، وتسهم في بناء مستقبل صحي أفضل للمجتمع.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

