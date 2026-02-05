قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس الأكاديمية العربية للنقل يهنئ محافظ أسوان بجوائز التميز الحكومي

محافظ أسوان
محافظ أسوان
محمد عبد الفتاح

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، الدكتور الفيصل عبد الحميد مدير فرع جنوب الوادى للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، والذى نقل تهنئة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية ، وجميع أعضاء هيئة التدريس لمحافظ أسوان بمناسبة حصول المحافظة على جوائز التميز الحكومى خلال دورتها الرابعة لعام 2026 ، والتى تمثلت فى 4 جوائز مرموقة  .

إلى جانب الحصول على جائزة مدينة العام السياحية والتي تنظمها منظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الإقتصادى لعام 2026 يعكس مكانة زهرة الجنوب بمقوماتها الإقتصادية والسياحية والثقافية والتراثية المتنوعة على الخريطة المحلية والدولية حيث يأتى ذلك فى ظل التكامل المتميز والجاد بين مؤسسات الدولة .

التميز الحكومى

ومن جانبه أكد محافظ أسوان على أن هذا الإنجاز يأتى ثمرة للعمل المؤسسى الجماعى ، وتكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية ، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لمسار التطوير والإصلاح الإدارى .

وأشار إلى أن المحافظة تمضى بخطى ثابتة نحو تطبيق معايير الجودة والحوكمة والتميز فى تقديم الخدمات للمواطنين ، وهو ما ظهر جلياً فى فوز أسوان بهذه الجوائز الدولية والمحلية بما يعكس ما تمتلكه زهرة الجنوب من مقومات إقتصادية وسياحية وثقافية وتراثية فريدة ، فضلاً عن نجاح المحافظة فى توظيف هذه المقومات ضمن رؤية تنموية شاملة تتسق مع رؤية مصر 2030.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

