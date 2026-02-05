قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

نائب محافظ أسوان والسفير الكندي يتابعان مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا بنصر النوبة |صور

محمد عبد الفتاح

كلّف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، نائبه المهندس عمرو لاشين بالمتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع البيولوجى الزراعى ، والذى يهدف إلى دعم القدرة على التكيف فى المجتمعات الريفية الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية بالأراضى القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر .

ويأتى ذلك فى إطار حرصه المستمر لدعم المشروعات التنموية المستدامة وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على التكيف مع التغيرات المناخية .

وينفذ المشروع من خلال منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بدعم من المعونة الكندية ، وذلك بقرية الآمال بنطاق مركز نصر النوبة ، والتى تأتى ضمن 12 قرية بمراكز أسوان وإدفو وكوم أمبو ، بحضور سفير دولة كندا الصديقة بالقاهرة السيد أولريك شانون، والدكتورة جاكى بينات ممثل منظمة الفاو فى مصر، ، والدكتور على حزين ممثل وزارة الزراعة والمنسق الوطنى للمشروع ، إلى جانب الوفد المرافق لهما.

تعزيز الزراعة الذكية

وخلال الجولة الميدانية قام نائب المحافظ ومرافقوه بتفقد عدد من الأنشطة التطبيقية للمشروع شملت مشاهدة مراحل حصاد حقل مدرسة قصب السكر المزروع بالشتل بقرية الآمال ، وتفقد مشتل نخيل الأصناف المحلية ، وكذا زيارة حقل زراعة فسائل النخيل بالقرية فى إطار دعم الممارسات الزراعية الحديثة وتحسين الإنتاجية الزراعية بإستخدام أساليب صديقة للبيئة .

وفى ختام الزيارة شارك نائب المحافظ والسفير الكندى وممثلو الفاو فى حفل تخرج عدد (2) مدرسة نخيل ، حيث تم توزيع هدايا تشجيعية على المتخرجين والنخالين تأكيداً على أهمية بناء القدرات المحلية وتمكين المزارعين ، ودعم إستدامة الموارد الزراعية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

