البحث جاري عن النجمة الثامنة.. 6 معلومات عن مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم أفريقيا
زيادة 42.8٪ خلال 10 أشهر.. قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج
عبدالمنعم السيد: الدولة تستهدف رفع حجم الاحتياطي النقدي إلى 100 مليار دولار
طارق حامد يجدد طلبه للعودة إلى الزمالك بدون مقابل في يناير
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن توقعات نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا
مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في موجة عنف بتايوان
تردد جديد.. القنوات المغربية الرياضية الناقلة لـ مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم إفريقيا
الجبهة الوطنية يوافق على تعديلات قانون المهن الرياضية بالشيوخ
مصرع جنرال روسي رفيع المستوى في انفجار سيارة بموسكو
هدية رمضان للمواطنين.. تراجع فى أسعار اللحوم والدواجن واستقرار الأسواق
جيبوها من أغادير.. ماذا قال هاني أبوريدة لـ منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

العدل الأمريكية تعيد نشر صور ترامب مع تاجر الجنس الأشهر عالميا

ترامب وإبستين
ترامب وإبستين
محمد على

قالت وزارة العدل الأمريكية إنه تم اعادة إتاحة صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أزيلت من مجموعة ملفات جيفري إبستين التي نشرتها الوزارة يوم الأحد بعد أن قرر المسؤولون أنه لا يوجد أي من ضحايا إبستين في الصورة ، علاوة على عدم تشكيل الأمر ضررا لترامب وهو الذي نفى علمه بحقيقة جرائم إبستين في فترة مرافقته له.

تم وضع علامة على الصورة التي تظهر صورة لترامب مع نساء من قبل المنطقة الجنوبية لنيويورك للمراجعة لحماية الضحايا المحتملين.

وقالت وزارة العدل يوم الأحد: "بعد المراجعة، تبين أنه لا يوجد دليل على أن أيًا من ضحايا إبستين يظهر في الصورة، وقد أعيد نشرها دون أي تغيير أو تنقيح".

ذكر نائب المدعي العام تود بلانش في وقت سابق من يوم الأحد إن مكتبه أزال الصورة بسبب مخاوف تتعلق بالنساء الظاهرات فيها. 

وأضاف بلانش خلال ظهوره صباح الأحد بتوقيت شرق الولايات المتحدة  في برنامج "ميت ذا برس مع كريستين ويلكر" على قناة إن بي سي: "لا علاقة للأمر بالرئيس ترامب".

أصدرت وزارة العدل يوم الجمعة آلاف الوثائق المتعلقة بجيفري إبستين، وهو مجرم جنسي مدان قتل نفسه في عام 2019. لكنها واجهت انتقادات، بما في ذلك من بعض الجمهوريين، بسبب عمليات التنقيح الواسعة وقلة الوثائق التي تذكر ترامب على الرغم من صداقته المعلنة مع إبستين.

خلال مقابلة مع قناة ABC News يوم الأحد، دعا زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز إلى "إجراء تحقيق كامل وشامل لمعرفة سبب عدم استيفاء إتاحة الوثائق لما يتطلبه القانون بوضوح".

تم حذف ما يصل إلى 16 صورة، بما في ذلك صورة ترامب، يوم السبت من موقع وزارة العدل، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز وإذاعة NPR ووكالة أسوشيتد برس، على الرغم من أن رويترز لم تتمكن من تأكيد عمليات الحذف بشكل مستقل.

أعلنت وزارة العدل يوم الأحد أنها تصرفت بحذر شديد بعد تلقيها طلبات من الضحايا  ومحاميهم لإزالة المعلومات.

وزارة العدل الأمريكية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جيفري إبستين نساء مختلفات نائب المدعي العام الضحايا

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

عمرو زكى

عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص

بسمة بوسيل وتامر حسني

اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة

الزمالك

قرار قضائي جديد.. مستجدات أرض الزمالك بحدائق أكتوبر

موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025

موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

المتهم

قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح

رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم يشارك في الملتقى الثالث للمشروع القومي لإعداد الشباب للقيادة بالفيوم

رئيس شئون المساجد يشارك في ملتقى إعداد الشباب للقيادة بالفيوم

محمد الجندي

بعد قليل .. أمين البحوث الإسلاميَّة يشهد مراسم صلح في خصومة ثأريَّة بالأقصر

شهر رجب

أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 22 ديسمبر.. الفراخ البيضاء بكام؟

في قدمه .. أسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد

بعد حلقة صاحبة السعادة .. 10 صور جمعت بين العوضي وياسمين عبد العزيز

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

