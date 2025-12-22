العدل الأمريكية تعيد نشر صور ترامب مع تاجر الجنس الأشهر عالميا

قالت وزارة العدل الأمريكية إنه تم اعادة إتاحة صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أزيلت من مجموعة ملفات جيفري إبستين التي نشرتها الوزارة يوم الأحد بعد أن قرر المسؤولون أنه لا يوجد أي من ضحايا إبستين في الصورة ، علاوة على عدم تشكيل الأمر ضررا لترامب وهو الذي نفى علمه بحقيقة جرائم إبستين في فترة مرافقته له.

تم وضع علامة على الصورة التي تظهر صورة لترامب مع نساء من قبل المنطقة الجنوبية لنيويورك للمراجعة لحماية الضحايا المحتملين.

وقالت وزارة العدل يوم الأحد: "بعد المراجعة، تبين أنه لا يوجد دليل على أن أيًا من ضحايا إبستين يظهر في الصورة، وقد أعيد نشرها دون أي تغيير أو تنقيح".

ذكر نائب المدعي العام تود بلانش في وقت سابق من يوم الأحد إن مكتبه أزال الصورة بسبب مخاوف تتعلق بالنساء الظاهرات فيها.

وأضاف بلانش خلال ظهوره صباح الأحد بتوقيت شرق الولايات المتحدة في برنامج "ميت ذا برس مع كريستين ويلكر" على قناة إن بي سي: "لا علاقة للأمر بالرئيس ترامب".

أصدرت وزارة العدل يوم الجمعة آلاف الوثائق المتعلقة بجيفري إبستين، وهو مجرم جنسي مدان قتل نفسه في عام 2019. لكنها واجهت انتقادات، بما في ذلك من بعض الجمهوريين، بسبب عمليات التنقيح الواسعة وقلة الوثائق التي تذكر ترامب على الرغم من صداقته المعلنة مع إبستين.

خلال مقابلة مع قناة ABC News يوم الأحد، دعا زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز إلى "إجراء تحقيق كامل وشامل لمعرفة سبب عدم استيفاء إتاحة الوثائق لما يتطلبه القانون بوضوح".

تم حذف ما يصل إلى 16 صورة، بما في ذلك صورة ترامب، يوم السبت من موقع وزارة العدل، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز وإذاعة NPR ووكالة أسوشيتد برس، على الرغم من أن رويترز لم تتمكن من تأكيد عمليات الحذف بشكل مستقل.

أعلنت وزارة العدل يوم الأحد أنها تصرفت بحذر شديد بعد تلقيها طلبات من الضحايا ومحاميهم لإزالة المعلومات.