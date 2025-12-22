الأمن الباكستاني يعلن اعتقال متحدث جماعة خراسان بتنظيم داعش

أعلن الأمن الباكستاني اعتقال سلطان عزيز عزام المتحدث باسم جماعة خراسان التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، بحسب قناة روسيا اليوم.

القبض على المتحدث باسم الجماعة الإرهابية

ونقلت مصادر في أجهزة الأمن الأفغانية أن الاستخبارات الباكستانية القت القبض على المتحدث باسم الجماعة الإرهابية، بحسب ما أفاد به موقع "تولو نيوز" الإخباري الأفغاني.

وبحسب المصادر، فإن عزام كان يجري مفاوضات مع الاستخبارات الباكستانية (ISI) بشأن خطط جديدة للتعاون، لكنه اعتقل بسبب فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق.

وأضافت المصادر أن الخلافات بين عزام والقائد الحالي للجماعة، شهاب المهاجر، دفعته هو وعدد من الأعضاء الآخرين إلى التماس الحماية من الاستخبارات الباكستانية.

ويأتي اعتقال المتحدث باسم هذه الجماعة في ظل اتهامات متكررة من باكستان لأفغانستان بالسماح بدعم الإرهابيين من كابل وتقديم ملاذ آمن لهم على أراضيها.

و أعلن المتحدث باسم القائد الأعلى لأفغانستان، ذبيح الله مجاهد، في 12 أكتوبر، أن قادة "ولاية خراسان" موجودون في باكستان، وأن الجماعة تخطط لشن هجمات على أفغانستان انطلاقا من الأراضي الباكستانية.

وفي أكتوبر من العام الجاري، أفاد عادل رجاء، و هو ضابط سابق في الجيش الباكستاني، بأن الجيش الباكستاني يحتفظ بعدد من قادة فرع الجماعة، ومن بينهم عزام، كسجناء سياسيين في "منازل ضيافة، و ذلكعبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس».