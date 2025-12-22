بعد اعتراض الولايات المتحدة لناقلة قبالة فنزويلا.. ارتفاع أسعار النفط اليوم الإثنين

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، حيث زادت حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات، بعد أن صرح مسؤولون إن الولايات المتحدة اعترضت ناقلة نفط في المياه الدولية قبالة سواحل فنزويلا.

العقود الآجلة للخام الأمريكي

وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر فبراير المقبل بنسبة 1.15% إلى 57.17 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" للشهر نفسه بنسبة 1.07% إلى 61.12 دولار للبرميل.

"ترامب" يضغط على "مادورو"

وتواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تصعيد الضغط على حكومة نيكولاس مادورو إذ تسعى إلى خنق مصدر الإيرادات الرئيسي لها.

وكانت قوات خفر السواحل الأمريكية قد صعدت إلى متن ناقلة "سينتشوريز" في البحر الكاريبي يوم السبت الماضي، والتي كانت محملة بمليوني برميل من النفط الخام الفنزويلي، كما تلاحق ناقلة "بيلا 1" التي كانت في طريقها إلى الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.