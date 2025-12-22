قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

التحالف البوليفاري يهاجم واشنطن بعد مصادرة ناقلة نفط فنزويلية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

ندد التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا (ALBA) بشدة بقيام الولايات المتحدة بالاستيلاء على ناقلة نفط فنزويلية ثانية، معتبراً أن ما جرى يمثل “عملا عدوانيا” وانتهاكا خطيراً للقانون الدولي وحرية الملاحة البحرية.

وفي بيان رسمي صادر عن التحالف، أكدت الدول الأعضاء أن القوات الأمريكية نفذت عملية مصادرة غير قانونية لناقلة كانت تحمل شحنة من النفط الفنزويلي أثناء إبحارها في المياه الدولية، واصفة الحادثة بأنها شكل من أشكال القرصنة والاستيلاء القسري على الموارد.

وأوضح البيان أن طاقم السفينة تعرض للاحتجاز دون أي سند قانوني، مشيرا إلى أن هذا السلوك يتعارض بشكل مباشر مع ميثاق الأمم المتحدة، والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية أمن الملاحة البحرية.

وشدد التحالف على أن هذه الخطوة تمثل اعتداء واضحا على سيادة الدول والتجارة المشروعة، محذراً من أن تكرار مثل هذه الممارسات قد يفتح الباب أمام سابقة خطيرة تهدد الاستقرار الإقليمي والنظام الدولي برمته.

من جانبها، وصفت الحكومة الفنزويلية ما حدث بأنه استفزاز متعمّد يهدف إلى زعزعة أمن منطقة البحر الكاريبي، معتبرة أن التحرك الأمريكي يشكل خرقاً للاتفاقيات الدولية التي تنص على إبقاء المنطقة منزوعة السلاح وخالية من التهديدات العسكرية.

