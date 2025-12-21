قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعثر مفاوضات الأهلي لتجديد عقد أحمد عبد القادر
وفاء عامر تهدي تكريمها للجمهور في احتفالية مفيد فوزي وآمال العمدة (فيديو)
عبد العاطي: لا خلافات لمصر مع دول حوض النيل سوى واحدة.. ومنفتحون على التعاون وتعديل الاتفاق الإطاري
بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟
تقارير إعلامية: الناتو يطالب ترامب بالضغط على بوتين لإبرام اتفاق سلام
طريقك أمان .. الداخلية تحيل 132 ألفا و409 مخالفات مرورية للنيابة
الولايات المتحدة تصادر سفينة قبالة سواحل فنزويلا
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج
استغفار لمن أثقلته ذنوب ترك الصلاة.. ردده بهذه الصيغة بإخلاص
المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي ورئيس حكومة إقليم كردستان يعكس ثقل مصر الإقليمي
مران الأهلي .. الفريق يبدأ الاستعداد لمباراة غزل المحلة
رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية
أخبار العالم

الولايات المتحدة تصادر سفينة قبالة سواحل فنزويلا

ملك ريان

الولايات المتحدة احتجزت سفينة ناقلة نفط في المياه الدولية قبالة سواحل فنزويلا في 20 ديسمبر 2025 في عملية نفذها خفر السواحل الأمريكي بدعم من الجيش الأمريكي.

جاء ذلك في إطار حملة ضغط متصاعدة على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو؛ بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض حصار بحري كامل على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل وتخرج من فنزويلا.

وكان المسؤولون الأمريكيون قالوا إن العملية جاءت في سياق جهود واشنطن لوقف ما وصفته بكبح تهريب النفط غير المشروع الذي يمول ما تسميه «الإرهاب بالمخدرات»، وأن السفينة كانت قد رست في فنزويلا.

فيما لم يتضح ما إذا كانت السفينة خاضعة للعقوبات أم لا، وأنها تحدث بعد استهداف سفينة أخرى مماثلة قبل أيام في أعنف تصعيد بين البلدين منذ فترة طويلة وشهدت العملية طعناً من الجانب الفنزويلي الذي وصف ما حدث بأنه «سرقة وخطف» واعتبرها «قرصنة دولية وخطيرة» وانتهاكاً للقانون الدولي ودعا إلى تقديم شكوى لمجلس الأمن والأمم المتحدة.

بينما أكد مسؤولون أمريكيون أن الحصار والاستهداف سيستمران، وأن البحرية الأمريكية ستلاحق الناقلات وناقلات النفط الخاضعة للعقوبات في هذا الإطار، وهو ما يعكس تصعيداً حاداً في التوترات بين واشنطن وكاراكاس وسط تحذيرات من تأثيرات على صادرات النفط والأسواق الدولية.

كما تأتي هذه العملية أيضاً في وقت يشهد انتشاراً لسفن حربية فنزويلية لحماية الناقلات، وردود فعل دولية تنتقد خطوات أمريكا وتصفها بأنها تهدد حرية الملاحة، وتؤدي إلى أزمة سياسية واسعة في العلاقات بين البلدين وبين حلفائهما في المنطقة.

