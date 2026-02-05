مفاجأة| رسالة لـ الأوقاف: مصر بها 8 آلاف ضريح فاضي وواحد فيه رأس عجل

أكد الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن الكثير في البيئة الشرقية تربى على بعض الأشياء الغيبية جعلت البعض يتعلق بأشياء ضعيفة " بقشاية "على حسب قوله.

وأضاف "هندي" خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن مصر بها 8 آلاف ضريح وهم في الأصل غير موجودين، وأن المواطنين تؤمن بأشخاص غير موجودة.

وأشار استشاري الصحة النفسية، إلى أن بعض الأضرحة الموجودة في مصر ليس بداخلها شئ، وأن لديه الدليل وأن هذه المعلومة على مسؤوليته الشخصية، وأنه يطالب وزارة الأوقاف بمراجعة هذا الكلام.

ولفت إلى أن الدليل هو وجود ضريح في العين السخنة، "سيدي أبو سريع" وعند حدوث خلاف عليه، ووجود صندوق قاموا بتكسير الصندوق الذي كان مدفون في الضريح، والمفاجأة أنه الذي كان في الصندوق رأس عجل، وأيضا ضريح سيدي الأربعيني بالسويس، وهناك أشياء كثيرة.

