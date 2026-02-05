توجيهات بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية التي تتعامل مع الصحة النفسية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية في مصر تتم وفق توجيهات مستدامة من وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبدالغفار، وتشمل جميع المنشآت الطبية، وخاصة تلك التي تتعامل مع الصحة النفسية.

وأوضح عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد وندى رضا، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الحملات تتم بشكل دوري سواء كانت مخططة مسبقًا أو استجابة لشكاوى المواطنين، بالإضافة إلى متابعة الإعلانات التي تنشرها هذه المنشآت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار عبد الغفار إلى أن التعامل مع المراكز المخالفة التي يتم إغلاقها يتم وفق إجراءات واضحة، حيث يتم عرض النزلاء سواء كانوا كاملين الأهلية أو ناقصيها على استكمال العلاج في مراكز أخرى تابعة لوزارة الصحة أو الصندوق القومي لعلاج الإدمان.

وذكر، أن العلاج في هذه الحالة طوعي وليس إجباريًا. وأوضح أن هذا الإجراء يضمن استمرار الرعاية الصحية للنزلاء دون تعريضهم لأي ضرر أو انقطاع في العلاج.

