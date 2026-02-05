قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روبيو يدعو إيران إلى تقديم تنازلات قبل المفاوضات مع واشنطن
مدحت شلبي: الزمالك عامل زي الطبيخ اللي ناقص ملح
قبل بداية رمضان.. هل ننوي الصيام مرة واحدة طوال الـ 30 يوما؟
الأرصاد تُحذر: شبورة مائية ورياح مثيرة للأتربة تضرب مناطق متفرقة
أستاذ علوم سياسية: مصر تعتمد نهجا متوازنا في علاقاتها الخارجية يجمع بين الثبات والمرونة
دونجا: البطولة في الزمالك بـ10 بطولات للأهلي بسبب الظروف صعبة
نائب الرئيس الأمريكي: الخيار العسكري ضد إيران قادم إذا فشلت المفاوضات
الأهلي يلغي لجنة التخطيط وتعيين مدير للتعاقدات وهيكلة الاسكاوتنج.. تفاصيل
زيلينسكي يعلن مقت.ل 55 ألف جندي منذ اندلاع الحرب مع روسيا
لم يفعل ذلك بالزمالك.. ناقد رياضي يعلق على أزمة إمام عاشور في الأهلي
يديعوت أحرونوت: تقارب القاهرة وأنقرة يثير المخاوف الإسرائيلية
هل تصفد الشياطين والجن في شهر رمضان؟.. الإفتاء توضح 4 أمور لا يعرفها كثيرون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

توجيهات بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية التي تتعامل مع الصحة النفسية

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار
عادل نصار

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية في مصر تتم وفق توجيهات مستدامة من وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبدالغفار، وتشمل جميع المنشآت الطبية، وخاصة تلك التي تتعامل مع الصحة النفسية.

وأوضح عبد الغفار  في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد وندى رضا، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الحملات تتم بشكل دوري سواء كانت مخططة مسبقًا أو استجابة لشكاوى المواطنين، بالإضافة إلى متابعة الإعلانات التي تنشرها هذه المنشآت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار عبد الغفار إلى أن التعامل مع المراكز المخالفة التي يتم إغلاقها يتم وفق إجراءات واضحة، حيث يتم عرض النزلاء سواء كانوا كاملين الأهلية أو ناقصيها على استكمال العلاج في مراكز أخرى تابعة لوزارة الصحة أو الصندوق القومي لعلاج الإدمان.

وذكر، أن العلاج في هذه الحالة طوعي وليس إجباريًا. وأوضح أن هذا الإجراء يضمن استمرار الرعاية الصحية للنزلاء دون تعريضهم لأي ضرر أو انقطاع في العلاج.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

سعر الذهب عيار 21

بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

كامويش

رد فعل غير متوقع من كامويش بعد تعرضه لانتقادات عقب مباراة الأهلي والبنك

حرارة الصيف في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019 غدًا؟

درجات حرارة غير مسبوقة في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019؟

الدواجن

لماذا ارتفعت أسعار الدواجن قبل شهر رمضان؟

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

زاهى حواس

أوبرا "توت عنخ آمون" تُضيء سماء السفارة الإيطالية بحضور زاهي حواس..فيديو

الرئيس السيسي ونظيره التركي

الرئيس السيسي وقرينته يودعان الرئيس التركي وقرينته في ختام زيارته لمصر.. فيديو

جولة قرينة الرئيس داخل المتحف المصري الكبير

قرينة رئيس الجمهورية : سعدت بمرافقة حرم الرئيس التركي داخل أروقة المتحف المصري الكبير

بالصور

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

من الإفطار للسحور.. خطة كاملة لإنقاص الوزن فى شهر رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

فيديو

ياسر جلال ورضوى الشربيني

ياسر جلال يكشف عن مشروع جديد مع رضوى الشربيني | اعرف الحكاية

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

