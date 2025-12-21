مسؤولون أمريكيون: خفر السواحل يراقب ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا لضبطها

أفاد مسؤولون أمريكيون لوكالة رويترز بعد ظهر اليوم أن خفر السواحل الأمريكي يراقب ناقلة نفط أخرى في المياه الدولية قبالة سواحل فنزويلا، وقال أحد المسؤولين الأمريكيين الذين تحدثوا إلى رويترز إن الناقلة خاضعة للعقوبات، وإذا ما تمكنت الولايات المتحدة من ضبط الناقلة، فسيكون ذلك ثالث ضبط لها لناقلة نفط قادمة من فنزويلا في أقل من أسبوعين.





جاء احتجاز ناقلة النفط "سنتشريز" بعد أيام قليلة من إعلان دونالد ترامب فرض "حصار بحري" على فنزويلا، لمنع دخول أو خروج أي ناقلة نفط خاضعة للعقوبات الأمريكية، تجدر الإشارة إلى أن الناقلة التي تم احتجازها أمس، "سنتشريز"، ليست مدرجة على قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، على الرغم من الادعاءات بأنها تستخدم من قبل النظام الفنزويلي.

رد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي يعتمد اقتصاد بلاده على عائدات النفط، على الإجراءات الأمريكية الأخيرة، مؤكداً أن بلاده ستواصل بيع النفط لحلفائها حول العالم.

وتعهدت الحكومة الفنزويلية بمعاقبة الولايات المتحدة، مصرحة بأن تصرفاتها "لن تمر دون رد"، وأضافت أنها تعتزم تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي وهيئات دولية أخرى وحكومات في مختلف أنحاء العالم. وتزعم فنزويلا أن واشنطن تحاول "سرقة نفطها".



