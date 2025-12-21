بعد الاستيلاء على سفينة نفط ثانية.. فنزويلا تتهم أمريكا بـ «القرصنة» وانتهاك اتفاقيات البحار

رفضت الحكومة الفنزويلية ما تقوم به إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تصعيد ضدها ومحاصرتها.

وأكدت فنزويلا مصادرة سفينة نفطية ثانية قرب سواحل البلاد، في عملية نفذتها القوات المسلحة الأمريكية.

وقالت كاراكاس، في بيان رسمي: «تدين جمهورية فنزويلا البوليفارية وترفض بشكل قاطع سرقة واختطاف سفينة خاصة جديدة كانت تنقل نفطًا فنزويليًا، فضلًا عن الإخفاء القسري لطاقمها، وهي أفعال ارتكبتها قوات عسكرية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية في المياه الدولية».

واعتبرت فنزويلا أن ما جرى يمثل «عملًا خطيرًا من أعمال القرصنة»، وينتهك الاتفاقيات الدولية، من بينها اتفاقية جنيف لقانون أعالي البحار وميثاق الأمم المتحدة.