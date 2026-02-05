منتخب جامعة الزقازيق للفنون الشعبية يصل للتصفيات النهائية لمهرجان «إبداع»

التقى الدكتور هلال عفيفي نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، اليوم، بمنتخب الجامعة للفنون الشعبية، المشارك في التصفيات النهائية لمهرجان «إبداع» الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، والتي تقام منافساته على مسرح الوزارة بمدينة الإسكندرية، تحت إشراف محمد متولي مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور هلال عفيفي، عن فخره واعتزازه بمنتخب الجامعة للفنون الشعبية، مشيدًا بالمستوى الفني المتميز الذي ظهر به الطلاب، مؤكدًا أن وصولهم إلى التصفيات النهائية يعكس حجم الجهد المبذول والموهبة الحقيقية التي يتمتع بها أعضاء الفريق.

كما حرص على تحفيز الطلاب وبث روح الحماس والثقة في نفوسهم، متمنيًا لهم التوفيق والتميز ورفع اسم الجامعة عاليًا في هذا المحفل الفني الرائع.

جدير بالذكر أن مهرجان «إبداع» يُعد من أبرز المهرجانات التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، بهدف اكتشاف ورعاية المواهب الشابة في مختلف المجالات، حيث تشهد التصفيات النهائية منافسات قوية وحماسية بين فرق الجامعات المصرية، في أجواء مفعمة بالإبداع والمشاركة الطلابية الواسعة.