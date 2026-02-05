قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الإيراني يعين علي شمخاني أمينا عاما لمجلس الدفاع
شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الكفيفة مريم حافظة كتاب الله ويوجّه بتبنّي موهبتها وتلبية احتياجاتها
المغرب.. إجلاء 143 ألف متضرر من الفيضانات
استخدام أحدث التكنولوجيات.. رئيس العربية للتصنيع: رفع كفاءة 120 ماكينة ومعدة بمصنع سيماف
حقيقة طلاق مها نصار وحسين المنباوي .. رد غير متوقع من الفنانة | خاص
الإسكان تبحث التعاون مع تحالف إماراتي إسباني في تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة
السفير التركي بالقاهرة: مصر وتركيا أصبحتا أقرب الآن من أي وقت مضى
سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2026
نتيجة المقابلات الشخصية لوظيفتي سائق وفني بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
وقع عليها أقفاص الفاكهة .. مصرع سيدة أثناء عملها في جمع البرتقال بالمنوفية
ماذا كان يفعل الرسول بين المغرب والعشاء؟ سُنة مهجورة أجرها عظيم
صورة لـ محيي إسماعيل أثارت القلق .. هل تم حجز الفنان في دار مسنين؟
محافظات

منتخب جامعة الزقازيق للفنون الشعبية يصل للتصفيات النهائية لمهرجان «إبداع»

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
محمد الطحاوي

التقى الدكتور هلال عفيفي نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، اليوم، بمنتخب الجامعة للفنون الشعبية، المشارك في التصفيات النهائية لمهرجان «إبداع» الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، والتي تقام منافساته على مسرح الوزارة بمدينة الإسكندرية، تحت إشراف محمد متولي مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور هلال عفيفي، عن فخره واعتزازه بمنتخب الجامعة للفنون الشعبية، مشيدًا بالمستوى الفني المتميز الذي ظهر به الطلاب، مؤكدًا أن وصولهم إلى التصفيات النهائية يعكس حجم الجهد المبذول والموهبة الحقيقية التي يتمتع بها أعضاء الفريق.

كما حرص على تحفيز الطلاب وبث روح الحماس والثقة في نفوسهم، متمنيًا لهم التوفيق والتميز ورفع اسم الجامعة عاليًا في هذا المحفل الفني الرائع.

جدير بالذكر أن مهرجان «إبداع» يُعد من أبرز المهرجانات التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، بهدف  اكتشاف ورعاية المواهب الشابة في مختلف المجالات، حيث تشهد التصفيات النهائية منافسات قوية وحماسية بين فرق الجامعات المصرية، في أجواء مفعمة بالإبداع والمشاركة الطلابية الواسعة.

الزقازيق جامعة الزقازيق بمنتخب الجامعة إبداع لمهرجان «إبداع

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

سارة خليفة

قضية سارة خليفة لتصنيع المخدرات.. دفاع أحد المتهمين يلتمس براءة موكله

سارة خليفة

محامية تسجل نظر المحاكمة صوتيا في قضية سارة خليفة والقاضي يتخذ إجراءات.. التفاصيل

سارة خليفة

مخدرات وسلاح.. ننشر نص مرافعة دفاع المتهم الـ16 في قضية تصنيع المخدرات الكبرى

مشروبات بديلة للقهوة لتحسين النشاط والتركيز.. خيارات صحية بعيدًا عن الكافيين

فوائد تناول حفنة مكسرات بعد الإفطار في رمضان.. طاقة وصحة معًا

هل التمر يسبب زيادة الوزن .. تفاصيل

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل حد أقصى

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

