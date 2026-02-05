قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الإيراني يعين علي شمخاني أمينا عاما لمجلس الدفاع
شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الكفيفة مريم حافظة كتاب الله ويوجّه بتبنّي موهبتها وتلبية احتياجاتها
المغرب.. إجلاء 143 ألف متضرر من الفيضانات
استخدام أحدث التكنولوجيات.. رئيس العربية للتصنيع: رفع كفاءة 120 ماكينة ومعدة بمصنع سيماف
حقيقة طلاق مها نصار وحسين المنباوي .. رد غير متوقع من الفنانة | خاص
الإسكان تبحث التعاون مع تحالف إماراتي إسباني في تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة
السفير التركي بالقاهرة: مصر وتركيا أصبحتا أقرب الآن من أي وقت مضى
سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2026
نتيجة المقابلات الشخصية لوظيفتي سائق وفني بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
وقع عليها أقفاص الفاكهة .. مصرع سيدة أثناء عملها في جمع البرتقال بالمنوفية
ماذا كان يفعل الرسول بين المغرب والعشاء؟ سُنة مهجورة أجرها عظيم
صورة لـ محيي إسماعيل أثارت القلق .. هل تم حجز الفنان في دار مسنين؟
محافظات

جامعة الزقازيق تنظم المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة الإدمان

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
محمد الطحاوي

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أنه في إطار الدور المجتمعي والعلمي للجامعة في دعم قضايا الصحة العامة وبناء الإنسان، انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة الإدمانZU Alazima Second International Addiction Conference) والذي ينظمه مركز العزيمة لعلاج الإدمان بجامعة الزقازيق تحت عنوان «الوقاية من الإدمان وتعزيز الصحة النفسية.. الاستراتيجيات والتحديات المعاصرة»، وذلك خلال الفترة من ٣ إلى ٦ فبراير الجاري.

واضاف أنه يُعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب البشري، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بما يعكس تكامل الجهود بين المؤسسات الأكاديمية والتنفيذية لمواجهة ظاهرة الإدمان وفق رؤية علمية واستراتيجية وطنية.

شهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة حنان النحاس نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، والدكتورة أمل عطا وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات، إلى جانب الدكتور مدحت بسيوني أستاذ الطب النفسي وعلاج الإدمان والمدير العلاجي بمركز العزيمة للتأهيل وعلاج الإدمان.

وخلال كلمته، أكد الدكتور إيهاب الببلاوي أن المؤتمر يمثل منصة علمية رائدة لتبادل الخبرات والأفكار في مجالات الوقاية من الإدمان وتعزيز الصحة النفسية، ويعكس التزام الجامعة بتوظيف البحث العلمي لخدمة المجتمع وحماية الشباب من المخاطر السلوكية والاجتماعية، مشيرًا أن مواجهة الإدمان مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود بين الجامعات والجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية لبناء مجتمع واعٍ وقادر على تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة حنان النحاس أن استضافة الجامعة لهذا الحدث العلمي المهم تنطلق من مسؤوليتها المجتمعية في مواجهة واحدة من أخطر القضايا التي تهدد الفرد والأسرة والمجتمع، مؤكدة أن الجامعة أصبحت شريكًا أصيلًا في حماية المجتمع وبناء الوعي وترسيخ القيم، وأن التصدي للإدمان يتطلب تضافر جهود المؤسسات التعليمية والأسر ووسائل الإعلام وكافة الجهات المعنية.

وفي السياق ذاته، أكدت المهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية أن المؤتمر يجسد نموذجًا فعّالًا للتعاون بين الجامعات والحكومة والمجتمع المدني لمواجهة الظواهر السلبية، وأشارت إلى أن قضية الإدمان تمثل تحديًا كبيرًا يستلزم توفير برامج توعية وعلاج فعّالة وبناء بيئة آمنة ومستقبل أفضل للشباب.

وأشار الدكتور محمود مصطفى طه إلى التزام الكلية بتقديم الرعاية العلمية والطبية المتخصصة لمكافحة الإدمان من خلال برامج علاجية وتثقيفية متكاملة، وتسخير البحث العلمي لتطوير أساليب فعّالة للتأهيل والوقاية، مؤكدًا أن مواجهة الإدمان مسؤولية مجتمعية تتطلب تعاونًا مستمرًا بين المؤسسات الأكاديمية والطبية والإدارية.

وأشار الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الي أن الإدمان يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة الإنسان والمجتمع، ويتطلب استراتيجيات متكاملة تشمل الوقاية والتوعية والعلاج، موضحًا أن المؤتمر يتيح منصة لتبادل المعرفة وتطوير حلول علمية مبتكرة، ويؤكد التزام الدولة بدعم الشباب وحمايتهم وبناء جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات.

اختُتمت فعاليات المؤتمر بتكريم مجموعة من الباحثين المتميزين في مجال الإدمان، تقديرًا لإسهاماتهم العلمية وجهودهم البارزة في تعزيز الوقاية والصحة النفسية. وقدّم المؤتمر درعًا تكريميًا لمحافظ الشرقية تسلّمته نيابة عنه المهندسة لبنى عبد العزيز، ودرعًا آخر لرئيس الجامعة تسلّمته نيابة عنه الأستاذة الدكتورة حنان النحاس، إلى جانب إهداء دروع تكريمية إلى الدكتور إيهاب الببلاوي، وكُلُّ من الدكتور محمود مصطفى طه، والدكتور وليد ندا، وذلك في إطار حرص الجامعة على تقدير الكفاءات العلمية ودعم العطاء البحثي والمجتمعي، وتعزيز دورها الرائد في مواجهة قضايا الإدمان والصحة النفسية.

الزقازيق رئيس جامعة الزقازيق الدور المجتمعي دعم قضايا الصحة العامة الوقاية من الإدمان

