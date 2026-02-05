قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جهاز حماية المستهلك بالشرقية يشن حملات رقابية ويحرر 84 محضرا

محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بتكثيف الجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الآدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط كافة حركة البيع والشراء بالأسواق وتحرير محاضر حيال المخالفين.

اضاف اللواء عمر الحوام المشرف العام على الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالشرقية أن الجهاز شن عدة حملات رقابية على الأسواق والمخازن والمنشآت الغذائية و المطاعم ومحال بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة بالإشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية و مديريتي التموين والطب البيطري و مباحث التموين و إدارتي العلاج الحر والتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة وجهاز شئون البيئة والتنمية الصناعية.

وأشار إلي أنه في مجال الرقابة التموينية تم تحرير ٣١ محضراً حيال أصحاب محلات تجارية لعدم وجود شهادات صحية وعدم إعلان الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي ، كما تم تحرير محضر ضد صاحب مستودع مواد بناء لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ عليها ، كما تم تحرير محضر ضد صاحب محل قطع غيار سيارات لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ عليها، و تحرير محاضر ضد أصحاب (محلات أجهزة كهربائية  - محلات حدايد وبوايات - محل أعلاف ) لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ عليها.

وفي مجال ضبط بالأسواق تم تحرير ١٠ محاضر حيال أصحاب أنشطة تجارية متنوعة لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار ومنتهية الصلاحية وتم التحفظ عليها.

كما قام الجهاز باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تحرير محضر ضد صاحب مزرعة لبيع اللحوم لحيازة لحوم مذبوجة خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ عليها.

وفي مجال الرقابة على المخابز تم تحرير ٣٨ محضرًا لأصحاب مخابز مخالفة لعدم الإلتزام وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات التموينية ونقص فى وزن الخبز وعدم نظافة المكان.

وفي العلاج الحر تم تحرير محضر ضد صاحب محل مستلزمات طبية لحيازة سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ عليها.

الشرقية محافظ الشرقية جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين

بتكلفة 4 ملايين جنيه.. تركيب بلاط الإنترلوك ورفع غرف الصرف بترعة الزورة بمشتول السوق بالشرقية

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

