ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في ظل ترقب سياسات الفائدة عالميًا
دعاء اليوم 17 من شعبان لتيسير الزواج.. اغتنمه وردده الآن
وزير خارجية فرنسا: مكافحة تنظيم داعش يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا
تعزيز الاقتصاد والابتكار العربي.. الجزائر تتعهد بدور قيادي في التنمية المشتركة
أميرة قمر تنقل تفاصيل انطلاق اجتماع الدورة الـ 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
عبد السلام الجبلي: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ 11.5 مليار دولار طفرة نوعية وشهادة ثقة دولية
لجمع نخبة الخريجين حول العالم.. «طب الزقازيق» تبحث عن عقولها المتميزة داخل مصر وخارجها |تفاصيل
رسميا.. الزمالك يواجه كايزر تشيفز 14 فبراير بـ الكونفدرالية
بسبب خلافات مع زوجة والده.. شاب ينهي حياته في المنيا
حاول بيع صفحاتها.. 21 فبراير محاكمة المدير السابق لحسابات شيرين عبد الوهاب
وزير التعليم العالي يلتقي ممثلي منظمة اليونسكو لبحث تعزيز التعاون الرقمي التعليمي بالقارة الإفريقية
محافظات

«تعليم الشرقية» تعلن فتح باب تلقي التظلمات للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

محمد الطحاوي

أعلن "محمد رمضان غريب " وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية عن فتح باب التقدم للتظلمات  الفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية ابتداء من يوم الخميس 5 فبراير 2026 وتنتهي يوم الأربعاء 25 فبراير 2026.

وتيسيرا علي أولياء الأمور أشار الي ان مقر التقدم بالتظلم ديوان الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة ، ورسم التظلم  خمسة وثلاثون جنيها  فقط  لكل مادة  تورد بخزينة الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة  

وأكد أنه سوف يحدد للطالب وولي أمره موعد الاطلاع علي كراسة الإجابة بمقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية بجوار ديوان  مديرية التربية والتعليم  في الموعد والتاريخ المحدد  من قبل لجنة التظلمات بالإدارة  ويسمح للطالب و ولي أمره فقط بالاطلاع علي صورة كراسة الإجابة الخاصة بالتظلم اعتبارا من الساعة الواحد بعد الظهر.

