«تعليم الشرقية» تعلن فتح باب تلقي التظلمات للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

أعلن "محمد رمضان غريب " وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية عن فتح باب التقدم للتظلمات الفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية ابتداء من يوم الخميس 5 فبراير 2026 وتنتهي يوم الأربعاء 25 فبراير 2026.

وتيسيرا علي أولياء الأمور أشار الي ان مقر التقدم بالتظلم ديوان الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة ، ورسم التظلم خمسة وثلاثون جنيها فقط لكل مادة تورد بخزينة الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة

وأكد أنه سوف يحدد للطالب وولي أمره موعد الاطلاع علي كراسة الإجابة بمقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية بجوار ديوان مديرية التربية والتعليم في الموعد والتاريخ المحدد من قبل لجنة التظلمات بالإدارة ويسمح للطالب و ولي أمره فقط بالاطلاع علي صورة كراسة الإجابة الخاصة بالتظلم اعتبارا من الساعة الواحد بعد الظهر.