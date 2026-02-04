قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بشراكة مصرية سعودية.. وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية يفتتحان نادي جلوري بالعاشر من رمضان

محمد سمير

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والاستاذ عوض العطاف، رئيس مجلس ادارة شركة ايجي كومباني، نادي جلوري بالعاشر من رمضان.


وفي كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وتشجيع الاستثمار الرياضي كأحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الجادين في المجال الرياضي، إيمانًا بدور الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء منشآت رياضية حديثة تسهم في اكتشاف المواهب، وتوفير فرص تدريب وتشغيل للشباب، وبناء جيل قادر على المنافسة ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن نادي جلوري يُعد إضافة حقيقية للمنظومة الرياضية بمدينة العاشر من رمضان، ونموذجًا ناجحًا للتعاون بين الدولة والقطاع الاستثماري، بما يعزز من توفير بيئة رياضية آمنة وجاذبة للشباب، ويدعم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للرياضة.

من جانبه، أعرب المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عن سعادته بافتتاح نادي جلوري بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا أن المحافظة ترحب بكافة المشروعات الرياضية والاستثمارية التي تسهم في تنمية الشباب وتوفير بيئة آمنة ومتكاملة لممارسة الأنشطة الرياضية.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن مدينة العاشر من رمضان تحظى ببنية رياضية متميزة، وتضم عددًا من الأندية ومراكز الشباب، ما يعزز من مكانتها كمدينة جاذبة للاستثمار الرياضي، ويسهم في خلق فرص عمل حقيقية للشباب ودعم الاقتصاد المحلي.

مؤكدا أن المحافظة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والقطاع الخاص، بما يحقق التكامل بين الجهود الحكومية والاستثمارية لخدمة أبناء المحافظة.

أكد الأستاذ عوض العطاف، رئيس مجلس إدارة شركة إيجي كومباني، أن افتتاح نادي جلوري بمدينة العاشر من رمضان يأتي في إطار تعزيز الشراكة المصرية-السعودية في المجالات الرياضية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك من المقومات البشرية والرياضية ما يجعلها أرضًا خصبة لصناعة الأبطال في مختلف الألعاب.

موضحا ان النادي يستهدف توفير بيئة رياضية متطورة ومحفزة للإبداع، تسهم في إعداد جيل جديد من الشباب المصري القادر على المنافسة على المستويات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الاستثمار في الشباب والرياضة هو استثمار مباشر في مستقبل الدول.

موجها الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعمه المتواصل منذ بداية المشروع وحتى افتتاحه، مشيدًا بدور الوزارة في تذليل العقبات أمام الاستثمارات الجادة في القطاع الرياضي.

