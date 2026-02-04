قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران والسعودية: التنسيق الإقليمي مهم لوقف تصاعد التوترات بالمنطقة
من العلمين إلى الأسواق العالمية.. تعاون مصري-تركي يستهدف 3 مليارات مستهلك
بعد قرار عودته رسميًا.. كل ما تريد معرفته عن نظام التعليم المدمج
أسعار آيفون 17 بعد التخفيض في مصر تبدأ من 69 ألف جنيه
خالد البلشي: التغيير الوزاري يجب أن يشمل السياسات وليس الوجوه فقط
نقيب الصحفيين: الهيئات الإعلامية تحتاج إلى تعديل القوانين الحاكمة
السفير التركي بالقاهرة: زيارة أردوغان لمصر فتحت القلوب.. والعلاقات بين البلدين تشهد تطورًا غير مسبوق
رجعوا للزملاء حقوقهم.. خالد أبو بكر: الصحافة ضمير الأمة
«الكذب» العقوبة الأكبر.. خالد البلشي: الصحفي مسئول عن التحقّق من مصادره بدقة | فيديو
السيطرة على حريق شب بمخزن أحذية في شبين القناطر بالقليوبية
منتج مسلسل روح OFF: مشاركة البلوجر في العمل اعتمدت على الموهبة لا الإغراء
بقيمة 90 جنيها.. تراجع سعر الذهب في مصر نهاية اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عدي الدباغ يحرز الهدف الخامس للزمالك في مرمى كهرباء الإسماعيلية

عدي الدباغ
عدي الدباغ
حمزة شعيب

نجح الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم الفريق الأبيض، في تسجيل الهدف الخامس في شباك كهرباء الإسماعيلية بالدقيقة 87 من عمر اللقاء، بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة قوية داخل المرمى، لتصبح النتيجة 5-2 لصالح الزمالك، ويؤكد الأبيض تفوقه الكامل في المباراة.

عزز ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقدم فريقه بإحراز الهدف الرابع في شباك كهرباء الإسماعيلية، خلال الدقيقة 73 من عمر المباراة المقامة حاليًا على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، لتصبح النتيجة 4-2 لصالح الفريق الأبيض.

وجاء هدف ناصر منسي في ظل سيطرة واضحة للزمالك خلال الشوط الثاني، ونجاح لاعبيه في استغلال المساحات داخل دفاع كهرباء الإسماعيلية، ليؤكد الأبيض تفوقه في اللقاء ويقترب من حسم النقاط الثلاث.

تشكيل الزمالك

خاض الزمالك المباراة بقيادة المدير الفني معتمد جمال بتشكيل مكون من:

  • حراسة المرمى: محمد صبحي
  • خط الدفاع: أحمد خضري – محمود حمدي «الونش» – السيد أسامة – محمد إبراهيم
  • خط الوسط: محمد إسماعيل – أحمد حمدي – آدم كايد
  • خط الهجوم: أحمد شريف – ناصر منسي – عدي الدباغ

تشكيل كهرباء الإسماعيلية

في المقابل، دخل فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة رضا شحاتة المباراة بتشكيل ضم:

  • حراسة المرمى: فرج شوقي
  • خط الدفاع: كريم يحيى – إبراهيم عوض – سيف الخشاب – عصام الفيومي
  • خط الوسط: ماجد هاني – أحمد حمزاوي – حسن الشاذلي
  • خط الهجوم: محمد فاروق – علي سليمان – إسلام عبد النعيم
الزمالك عدي الدباغ كهرباء الإسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

حرارة الصيف في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019 غدًا؟

درجات حرارة غير مسبوقة في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019؟

متهم

خيانة في "بيت مهجور".. حين تحولت "القطة" إلى فخ لافتراس براءة صغيرين على يد ابن عمهما بأسيوط

ترشيحاتنا

امير الهلالي داخل محكمة القاهرة الجديدة

مستريح السيارات.. مرافعة نارية من دفاع أحد المتضررين في قضية أمير الهلالي

النائب العام ونظيره القطري

النائب العام ونظيره القطري يشهدان توقيع مذكرة تعاون في مجال التدريب وبناء القدرات

شادي محمد

انتهاء أزمة شادي محمد مع إحدى شركات التطوير العقاري بعد استلامه وحدته

بالصور

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار
خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار
خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

من الإفطار للسحور.. خطة كاملة لإنقاص الوزن فى شهر رمضان

من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان
من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان
من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

بتزيد في الشتا.. طريقة علاج التهابات اللثة

علاج الام اللثة
علاج الام اللثة
علاج الام اللثة

فيديو

ياسر جلال ورضوى الشربيني

ياسر جلال يكشف عن مشروع جديد مع رضوى الشربيني | اعرف الحكاية

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد