عدي الدباغ يحرز الهدف الخامس للزمالك في مرمى كهرباء الإسماعيلية

نجح الفلسطيني عدي الدباغ، مهاجم الفريق الأبيض، في تسجيل الهدف الخامس في شباك كهرباء الإسماعيلية بالدقيقة 87 من عمر اللقاء، بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة قوية داخل المرمى، لتصبح النتيجة 5-2 لصالح الزمالك، ويؤكد الأبيض تفوقه الكامل في المباراة.

عزز ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقدم فريقه بإحراز الهدف الرابع في شباك كهرباء الإسماعيلية، خلال الدقيقة 73 من عمر المباراة المقامة حاليًا على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، لتصبح النتيجة 4-2 لصالح الفريق الأبيض.

وجاء هدف ناصر منسي في ظل سيطرة واضحة للزمالك خلال الشوط الثاني، ونجاح لاعبيه في استغلال المساحات داخل دفاع كهرباء الإسماعيلية، ليؤكد الأبيض تفوقه في اللقاء ويقترب من حسم النقاط الثلاث.

تشكيل الزمالك

خاض الزمالك المباراة بقيادة المدير الفني معتمد جمال بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد خضري – محمود حمدي «الونش» – السيد أسامة – محمد إبراهيم

خط الوسط: محمد إسماعيل – أحمد حمدي – آدم كايد

خط الهجوم: أحمد شريف – ناصر منسي – عدي الدباغ

تشكيل كهرباء الإسماعيلية

في المقابل، دخل فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة رضا شحاتة المباراة بتشكيل ضم: