عدي الدباغ يتصدر هدافي الدوري بعد ثنائية الزمالك في كهرباء الإسماعيلية بالدوري
إيران والسعودية: التنسيق الإقليمي مهم لوقف تصاعد التوترات بالمنطقة
من العلمين إلى الأسواق العالمية.. تعاون مصري-تركي يستهدف 3 مليارات مستهلك
بعد قرار عودته رسميًا.. كل ما تريد معرفته عن نظام التعليم المدمج
أسعار آيفون 17 بعد التخفيض في مصر تبدأ من 69 ألف جنيه
خالد البلشي: التغيير الوزاري يجب أن يشمل السياسات وليس الوجوه فقط
نقيب الصحفيين: الهيئات الإعلامية تحتاج إلى تعديل القوانين الحاكمة
السفير التركي بالقاهرة: زيارة أردوغان لمصر فتحت القلوب.. والعلاقات بين البلدين تشهد تطورًا غير مسبوق
رجعوا للزملاء حقوقهم.. خالد أبو بكر: الصحافة ضمير الأمة
«الكذب» العقوبة الأكبر.. خالد البلشي: الصحفي مسئول عن التحقّق من مصادره بدقة | فيديو
السيطرة على حريق شب بمخزن أحذية في شبين القناطر بالقليوبية
منتج مسلسل روح OFF: مشاركة البلوجر في العمل اعتمدت على الموهبة لا الإغراء
توك شو

«الكذب» العقوبة الأكبر.. خالد البلشي: الصحفي مسئول عن التحقّق من مصادره بدقة | فيديو

خالد البلشي نقيب الصحفيين
خالد البلشي نقيب الصحفيين
محمود محسن

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن محدودية البيانات الصحفية تؤدي إلى تراجع المهنة وجمود الصحفيين، مشيرًا إلى أن الرغبة في التطور تُعد ضرورة أساسية لممارسة الصحافة بشكل فعّال.

وأوضح أن المصريين ما زالوا يحققون مساحات واسعة في المسابقات الصحفية على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يدل على وجود مواهب قوية قادرة على دفع العمل الصحفي إلى الأمام رغم القيود.

وأضاف، في حواره لبرنامج «آخر النهار» المذاع عبر قناة «النهار»، أن هذه المواهب تصب دائمًا في صالح الدولة، إذ تُسهم في تطوير الصحافة ونقل الحقائق بشكل موضوعي، مشددًا على أهمية التحقق من المعلومات وعدم الانحياز عند عرض الأخبار.

وأكد نقيب الصحفيين أن العقوبة الأكبر للصحفي لا تتمثل في الإجراءات القانونية، وإنما في الكذب أو عدم الدقة في نقل الخبر، وهو ما يشكل التحدي الأساسي أمام الصحفيين خلال هذه المرحلة الانتقالية.

وتابع أن المرحلة الراهنة تتطلب تعاون جميع الصحفيين للخروج من الأزمات بشكل متوازن، لافتًا إلى أن النقابة تعمل على توجيه الصحفيين للتعامل مع المعلومات بمهنية عالية، والاعتماد على مصدرين على الأقل قبل نشر أي تصريح، مؤكدًا أن تحمّل المسؤولية جزء أساسي من التزام الصحفي تجاه المهنة والمجتمع.

خالد البلشي نقيب الصحفيين الصحفيين المسابقات الصحفية

