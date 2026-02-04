السفير التركي بالقاهرة: زيارة أردوغان لمصر فتحت القلوب.. والعلاقات بين البلدين تشهد تطورًا غير مسبوق

قال السفير التركي في القاهرة صالح موطلو شن إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر كان لها أثر بالغ في تعزيز العلاقات الثنائية وفتح قلوب المصريين، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل نظيره التركي بكل محبة وترحيب، ما عكس عمق العلاقات والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين.

العلاقات المصرية-التركية

وأضاف السفير التركي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر قناة MBC مصر، أن العلاقات المصرية-التركية تُعد من العلاقات المهمة جدًا على مستوى العلاقات الدولية، موضحًا أن هذه الأهمية تتجسد في الزيارات المتبادلة بين الجانبين، والتي وصل عددها إلى نحو 50 زيارة، مؤكدًا أن هذا الرقم أقل من العدد الحقيقي للزيارات التي تمت بالفعل.



وأشار موطلو شن إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون، حيث من المنتظر أن يستقبل ثلاث وفود رسمية خلال الأيام القادمة، إلى جانب زيارات متبادلة أخرى بين البلدين في مختلف المجالات.



وأوضح السفير التركي أن الرئيس التركي قام خلال العامين الماضيين بزيارة مصر أربع مرات، لافتًا إلى أن الرئيس التركي لم يقم بمثل هذا العدد من الزيارات لأي دولة أخرى، حيث تقتصر زياراته لبقية الدول على مرة أو مرتين فقط، مؤكدًا أن مصر تُعد الدولة الأكثر زيارة من قبل الرئيس التركي خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس مكانتها وأهميتها الاستراتيجية لدى أنقرة.