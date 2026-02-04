الزمالك «الناجي الوحيد» من فرسان القمة في الجولة الــ17 للدوري

ابتسمت الجولة السابعة عشر من منافسات مسابقة الدوري للفريق الأول لكرة القدم بمسابقة الدوري بعد ان كان حقق الفوز علي كهربا الإسماعيلية5-2 ليتقدم الي المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة.

ويلعب سيراميكا كليوباترا غدا مباراته مع غزل المحلة في الثامنه مساءا بجدول الدوري.

وتعادل الأهلي ايجابيا مع البنك الأهلي 1-1 بينما سقط فريق بيراميدز في فخ الخسارة من سموحه 1-2.

ويتصدر سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب الدوري ب32 نقطة من 15 مباراة يليه الزمالك ب28 نقطة من 14 مباراة وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثالث والأهلي رابعا ب27 نقطة ثم سموحه خامسا ب25 نقطة بعد خوض 15 مباراة .