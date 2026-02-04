قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

والد ضحية رشيد: ابني اتقتل بالمقص أثناء تعليق زينة رمضان داخل شقة الزوجية

والد محمد علي العبد، ضحية واقعة القتل على يد زوجته في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة
إسراء صبري

كشف والد محمد علي العبد، ضحية واقعة القتل على يد زوجته في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة نجله، مؤكدًا أنه لقي مصرعه إثر طعنة بمقص أثناء محاولته تعليق زينة شهر رمضان داخل شقة الزوجية، وذلك بعد مشادات كلامية وخلافات أسرية متكررة.

وقال والد المجني عليه، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه تلقى بلاغًا بإصابة نجله، وتوجه على الفور إلى المستشفى، حيث فوجئ بوفاته رغم أنه كان ممددًا على السرير وعيناه مفتوحتان، مؤكدًا أن الصدمة أصابته بحالة انهيار شديد.
 

أكد والد المجني عليه أنه لم يكن موافقًا على زواج نجله منذ البداية بسبب وجود صلة قرابة، موضحًا أنه حاول أكثر من مرة إقناعه بعدم استكمال الزواج، خاصة بعد وقوع طلاق سابق بين الطرفين، إلا أن تدخلات أسرية أعادت الزوجين مرة أخرى.

وأوضح أنه عرض على نجله الإقامة معه وتوفير كل احتياجاته، إلا أن الأخير عاد إلى زوجته بناءً على وعود بعدم تكرار المشكلات.

 


 

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار
من الإفطار للسحور.. خطة كاملة لإنقاص الوزن فى شهر رمضان
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟
علاج الام اللثة
