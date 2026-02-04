قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران والسعودية: التنسيق الإقليمي مهم لوقف تصاعد التوترات بالمنطقة
من العلمين إلى الأسواق العالمية.. تعاون مصري-تركي يستهدف 3 مليارات مستهلك
بعد قرار عودته رسميًا.. كل ما تريد معرفته عن نظام التعليم المدمج
أسعار آيفون 17 بعد التخفيض في مصر تبدأ من 69 ألف جنيه
خالد البلشي: التغيير الوزاري يجب أن يشمل السياسات وليس الوجوه فقط
نقيب الصحفيين: الهيئات الإعلامية تحتاج إلى تعديل القوانين الحاكمة
السفير التركي بالقاهرة: زيارة أردوغان لمصر فتحت القلوب.. والعلاقات بين البلدين تشهد تطورًا غير مسبوق
رجعوا للزملاء حقوقهم.. خالد أبو بكر: الصحافة ضمير الأمة
«الكذب» العقوبة الأكبر.. خالد البلشي: الصحفي مسئول عن التحقّق من مصادره بدقة | فيديو
السيطرة على حريق شب بمخزن أحذية في شبين القناطر بالقليوبية
منتج مسلسل روح OFF: مشاركة البلوجر في العمل اعتمدت على الموهبة لا الإغراء
بقيمة 90 جنيها.. تراجع سعر الذهب في مصر نهاية اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية في الدوري

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة جديدة على الصعيد القاري، عندما يلتقي بنظيره زيسكو يونايتد الزامبي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك عقب فوزه الكبير على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 5-2 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الزمالك منافسات البطولة القارية ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم إلى جانبه أندية المصري البورسعيدي، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وزيسكو يونايتد الزامبي، في مجموعة تشهد منافسة قوية على بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، حصدها من تحقيق انتصارين وتعادلين، بينما يحتل المصري البورسعيدي المركز الثاني برصيد 7 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على كايزر تشيفز صاحب المركز الثالث، في حين يتذيل فريق زيسكو يونايتد الترتيب دون رصيد من النقاط.

ومن المنتظر أن يواجه الزمالك فريق زيسكو يونايتد في إطار سعيه لمواصلة عروضه القوية في البطولة القارية، وتعزيز صدارته للمجموعة والاقتراب خطوة جديدة من حسم التأهل للدور التالي.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد في الكونفدرالية

تنطلق مباراة الزمالك أمام زيسكو يونايتد يوم الأحد 8 فبراير 2026، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الزمالك الدوري المصري ترتيب الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

حرارة الصيف في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019 غدًا؟

درجات حرارة غير مسبوقة في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019؟

متهم

خيانة في "بيت مهجور".. حين تحولت "القطة" إلى فخ لافتراس براءة صغيرين على يد ابن عمهما بأسيوط

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي ونظيره التركي

الرئيس السيسي وقرينته يودعان الرئيس التركي وقرينته في ختام زيارته لمصر.. فيديو

جولة قرينة الرئيس داخل المتحف المصري الكبير

قرينة رئيس الجمهورية : سعدت بمرافقة حرم الرئيس التركي داخل أروقة المتحف المصري الكبير

زيارة الرئيس التركي

أحزاب: زيارة الرئيس التركي للقاهرة نقطة تحول استراتيجية في مسار العلاقات.. والتقارب مع أنقرة عنصر توازن ضروري

بالصور

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار
خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار
خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

من الإفطار للسحور.. خطة كاملة لإنقاص الوزن فى شهر رمضان

من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان
من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان
من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

بتزيد في الشتا.. طريقة علاج التهابات اللثة

علاج الام اللثة
علاج الام اللثة
علاج الام اللثة

فيديو

ياسر جلال ورضوى الشربيني

ياسر جلال يكشف عن مشروع جديد مع رضوى الشربيني | اعرف الحكاية

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد