موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة جديدة على الصعيد القاري، عندما يلتقي بنظيره زيسكو يونايتد الزامبي، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك عقب فوزه الكبير على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 5-2 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض الزمالك منافسات البطولة القارية ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم إلى جانبه أندية المصري البورسعيدي، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وزيسكو يونايتد الزامبي، في مجموعة تشهد منافسة قوية على بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، حصدها من تحقيق انتصارين وتعادلين، بينما يحتل المصري البورسعيدي المركز الثاني برصيد 7 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على كايزر تشيفز صاحب المركز الثالث، في حين يتذيل فريق زيسكو يونايتد الترتيب دون رصيد من النقاط.

ومن المنتظر أن يواجه الزمالك فريق زيسكو يونايتد في إطار سعيه لمواصلة عروضه القوية في البطولة القارية، وتعزيز صدارته للمجموعة والاقتراب خطوة جديدة من حسم التأهل للدور التالي.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو يونايتد في الكونفدرالية

تنطلق مباراة الزمالك أمام زيسكو يونايتد يوم الأحد 8 فبراير 2026، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.