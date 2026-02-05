الشرقية تحصد المركز الأول وذهبية «كاتا جماعي رجال» في أولمبياد المحافظات الحدودية | صور

حقق فريق كاتا جماعي رجال بمنطقة الشرقية للكاراتيه إنجازًا جديدًا بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في أولمبياد المحافظات الحدودية في نسخته السادسة التي أُقيمت فعالياته على أرض محافظة الوادي الجديد في الفترة من 1 إلى 6 فبراير تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط منافسات قوية وتنظيم مميز.

وجاء هذا الإنجاز بفضل تألق أبطال الفريق اللاعبون «يوسف حسن وأدهم أحمد وسميح تامر» الذين قدّموا أداءً قويًا ومميزًا، مكنهم من اعتلاء منصة التتويج وحصد الميدالية الذهبية عن جدارة واستحقاق.

وفي هذا السياق قال الكابتن محمد فاروق حمودة، المدير الفني لنادي غار حراء المدير العام لأكاديمية فاروق حمودة الرياضية، إن هذا التتويج لم يأتِ من فراغ بل كان ثمرة تدريبات شاقة خضع لها اللاعبون وفق أسلوب تدريبي متطوّر يعتمد على الانضباط ورفع الكفاءة البدنية والفنية ومواكبة أحدث النظم التدريبية في رياضة الكاراتيه.

وأضاف أن النجاح في البطولات الكبرى ليس بالسهولة التي يتوقعها البعض بل نتيجة جهد مستمر ومثابرة والتزام كامل من اللاعبين والجهاز الفني مؤكدًا أن الوصول لمنصات التتويج يتطلب تضحية وصبرًا وإيمانًا بالهدف.

وأشار “حمودة” إلى أن هذا الإنجاز يعكس حجم العمل المبذول داخل المنظومة الرياضية، ويؤكد أن الاستثمار في التدريب العلمي الصحيح هو الطريق الحقيقي لصناعة الأبطال وتحقيق البطولات.

ويأتي هذا التتويج ليؤكد استمرار تفوق أبطال الشرقية وقدرتهم على المنافسة واعتلاء منصات التتويج في مختلف البطولات، في ظل دعم منظومة الرياضة المصرية.

وتقدّم القائمون على البطولة بخالص التهاني إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تقديرًا لدعمه المتواصل للرياضة ورعايته المستمرة للأبطال، بما يسهم في تحقيق الإنجازات على مختلف المستويات.

كما وُجّهت التهنئة إلى الكابتن محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، لدوره البارز في دعم وتطوير اللعبة، والعمل على الارتقاء بالمستوى الفني وتحقيق نتائج مشرفة.

وشملت التهاني أيضًا الكابتن أحمد زكريا، رئيس مجلس إدارة منطقة الشرقية للكاراتيه، تقديرًا لجهوده الملموسة في رعاية اللاعبين ودعم الفرق وهو ما انعكس على النتائج الإيجابية والإنجازات المتتالية.

ويُعد هذا الإنجاز إضافة جديدة لسجل بطولات الكاراتيه بمحافظة الشرقية ويعكس حجم العمل المبذول داخل المنظومة مع تطلعات لتحقيق مزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.