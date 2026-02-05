قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تصفد الشياطين والجن في شهر رمضان؟.. الإفتاء توضح 4 أمور لا يعرفها كثيرون
إدارة ترامب تحقق مع «نايكي» بتهمة التمييز ضد الموظفين البيض
استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي
الماكينات المرورية الذكية.. استخرج رخصة القيادة في دقائق من هذه المولات
نفعل المستحيل.. معتمد جمال يعلق على خماسية الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية
مصر تقود الطريق للمرحلة الثانية من هدنة غزة.. تحركات حاسمة ودعم دولي متصاعد
ثنائية مرموش أمام نيوكاسل تقود مانشستر سيتي إلى نهائي كأس كاراباو
ضربته بالمقص وطلع يجري منها.. شاهد عيان يروي تفاصيل الدقائق الأخيرة بين محمد وزوجته|فيديو
دونجا: البطولة في الزمالك بـ10 بطولات في الأهلي لأن الأبيض يمر بظروف صعبة
واشنطن تبقي باب الحوار مع طهران مفتوحا بوساطة إقليمية.. محادثات مسقط تعود إلى المسار
الوزراء: إشراك القطاع الخاص في الإسكان الاجتماعي لتلبية الطلب المتزايد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الشرقية تحصد المركز الأول وذهبية «كاتا جماعي رجال» في أولمبياد المحافظات الحدودية | صور

أبطال ذهبية أولمبياد المحافظات الحدودية
أبطال ذهبية أولمبياد المحافظات الحدودية
أحمد النشوقي

حقق فريق كاتا جماعي رجال بمنطقة الشرقية للكاراتيه إنجازًا جديدًا بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في أولمبياد المحافظات الحدودية في نسخته السادسة التي أُقيمت فعالياته على أرض محافظة الوادي الجديد في الفترة من 1 إلى 6 فبراير تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط منافسات قوية وتنظيم مميز.

وجاء هذا الإنجاز بفضل تألق أبطال الفريق اللاعبون «يوسف حسن وأدهم أحمد وسميح تامر» الذين قدّموا أداءً قويًا ومميزًا، مكنهم من اعتلاء منصة التتويج وحصد الميدالية الذهبية عن جدارة واستحقاق.

وفي هذا السياق قال الكابتن محمد فاروق حمودة، المدير الفني لنادي غار حراء المدير العام لأكاديمية فاروق حمودة الرياضية، إن هذا التتويج لم يأتِ من فراغ بل كان ثمرة تدريبات شاقة خضع لها اللاعبون وفق أسلوب تدريبي متطوّر يعتمد على الانضباط ورفع الكفاءة البدنية والفنية ومواكبة أحدث النظم التدريبية في رياضة الكاراتيه.

وأضاف أن النجاح في البطولات الكبرى ليس بالسهولة التي يتوقعها البعض بل نتيجة جهد مستمر ومثابرة والتزام كامل من اللاعبين والجهاز الفني مؤكدًا أن الوصول لمنصات التتويج يتطلب تضحية وصبرًا وإيمانًا بالهدف.

وأشار “حمودة” إلى أن هذا الإنجاز يعكس حجم العمل المبذول داخل المنظومة الرياضية، ويؤكد أن الاستثمار في التدريب العلمي الصحيح هو الطريق الحقيقي لصناعة الأبطال وتحقيق البطولات.

ويأتي هذا التتويج ليؤكد استمرار تفوق أبطال الشرقية وقدرتهم على المنافسة واعتلاء منصات التتويج في مختلف البطولات، في ظل دعم منظومة الرياضة المصرية.

وتقدّم القائمون على البطولة بخالص التهاني إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تقديرًا لدعمه المتواصل للرياضة ورعايته المستمرة للأبطال، بما يسهم في تحقيق الإنجازات على مختلف المستويات.

كما وُجّهت التهنئة إلى الكابتن محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، لدوره البارز في دعم وتطوير اللعبة، والعمل على الارتقاء بالمستوى الفني وتحقيق نتائج مشرفة.

وشملت التهاني أيضًا الكابتن أحمد زكريا، رئيس مجلس إدارة منطقة الشرقية للكاراتيه، تقديرًا لجهوده الملموسة في رعاية اللاعبين ودعم الفرق وهو ما انعكس على النتائج الإيجابية والإنجازات المتتالية.

ويُعد هذا الإنجاز إضافة جديدة لسجل بطولات الكاراتيه بمحافظة الشرقية ويعكس حجم العمل المبذول داخل المنظومة مع تطلعات لتحقيق مزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.

أولمبياد المحافظات الحدودية ذهبية كاتا جماعي رجال الشرقية تحصد ذهبية أولمبياد المحافظات الحدودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

سعر الذهب عيار 21

بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

كامويش

رد فعل غير متوقع من كامويش بعد تعرضه لانتقادات عقب مباراة الأهلي والبنك

حرارة الصيف في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019 غدًا؟

درجات حرارة غير مسبوقة في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019؟

متهم

خيانة في "بيت مهجور".. حين تحولت "القطة" إلى فخ لافتراس براءة صغيرين على يد ابن عمهما بأسيوط

ترشيحاتنا

نهال القاضي

بعد تعرضها لحادث سير .. شقيقة نهال القاضي: دخلت فى غيبوية تامة |خاص

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب بفستان سواريه يقترب سعره من 400 ألف جنيه ببوستر برنامجها ورا الشمس

بوستر مسلسل "بيت بابا"

مسلسل بيت بابا الحلقة 20.. مريم الجندي ترغب فى عدم اتمام الزواج ومحمد حماقي لفت الأنظار

بالصور

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار
خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار
خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

من الإفطار للسحور.. خطة كاملة لإنقاص الوزن فى شهر رمضان

من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان
من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان
من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

بتزيد في الشتا.. طريقة علاج التهابات اللثة

علاج الام اللثة
علاج الام اللثة
علاج الام اللثة

فيديو

ياسر جلال ورضوى الشربيني

ياسر جلال يكشف عن مشروع جديد مع رضوى الشربيني | اعرف الحكاية

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد