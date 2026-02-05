قيادي بـ مستقبل وطن : جائزة دبي تؤكد أن حياة كريمة أحد أعمدة الجمهورية الجديدة

عبّر هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، عن بالغ فخره واعتزازه بفوز المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة» بـ جائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة في مجال تخطيط وإدارة البنية التحتية الحضرية، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير 2026 تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

وأكد ”عبد السميع“ في بيان، اليوم الخميس، أن هذا التتويج الدولي يعكس حجم التحول الحقيقي الذي أحدثه مشروع «حياة كريمة» على أرض الواقع، مشددًا على أن الجائزة تمثل شهادة عالمية بنجاح التجربة المصرية في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تستهدف الإنسان أولًا وتعيد بناء القرى المصرية وفق رؤية علمية حديثة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي في آنٍ واحد.

وأوضح أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر أن مشروع «حياة كريمة» لم يكن مجرد مبادرة خدمية عابرة، بل مشروعًا حضاريًا متكاملًا أعاد رسم خريطة الريف المصري، من خلال تطوير شبكات المياه والصرف الصحي، ورفع كفاءة الطرق، وإنشاء المدارس والوحدات الصحية، وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء القرى، بما أسهم في تحسين جودة الحياة لملايين المواطنين.

وأشار ”عبد السميع“ إلى أن فوز المشروع بجائزة دولية مرموقة مثل جائزة دبي لأفضل ممارسات التنمية المستدامة، يؤكد أن ما تحقق في الريف المصري أصبح نموذجًا يُحتذى به عالميًا، خاصة في ظل اعتماد المشروع على التخطيط العلمي، والتكامل بين مؤسسات الدولة، ومشاركة المجتمع المحلي، وهي معايير باتت تحظى بتقدير كبير لدى المؤسسات الدولية.

وأضاف أن القمة العالمية للحكومات تُعد منصة دولية مهمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، لافتًا إلى أن حضور مصر بقوة من خلال «حياة كريمة» يعكس قدرة الدولة المصرية على تقديم حلول واقعية للتحديات التنموية، في وقت تواجه فيه العديد من الدول أزمات تنموية متراكمة.

وشدد هاني عبد السميع على أن هذا الإنجاز يعود بالأساس إلى الدعم المباشر من القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي تبنى المشروع باعتباره أحد أعمدة الجمهورية الجديدة، ووجّه بتوفير كل الإمكانيات اللازمة لإنجاحه، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الأقصر لبناء مستقبل مستقر.

واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن فوز «حياة كريمة» بهذه الجائزة الدولية يُحمّل الجميع مسؤولية مضاعفة للحفاظ على ما تحقق، واستكمال مسيرة التنمية بنفس الزخم، مشيرًا إلى أن حزب «مستقبل وطن» سيواصل دعمه الكامل لكل المبادرات الوطنية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية، باعتبارها حجر الأساس لبناء دولة حديثة وقادرة على استشراف المستقبل بثقة.