خدمات مرورية مكثفة على الطرق السريعة لمواجهة ازدحام عطلة نهاية الأسبوع
كامل الوزير : إجراءات حاسمة ضد أي مصنع عشوائي يضر بسمعة المنتج المصري
محافظ أسيوط يستكمل جولاته مع وفد الاتحاد الأوروبي بتفقد مصنع للمستلزمات الطبية
التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه على يد صديقه في مشاجرة بشبين القناطر
أقوى هجوم.. الغندور يشيد بأداء نادي الزمالك في الدوري
وزير الأوقاف يعتمد حركة تنقلات محدودة بين مديري المديريات
حضور وانضباط "والموبايل ممنوع".. تنبيهات عاجلة من المدارس للطلاب بشأن الترم الثاني
الخارجية الصينية: لن نكون جزءا من محادثات نزع السلاح النووي بشأن معاهدة نيو ستارت
الغندور: ستبقي مصر محبة لكل الدول ولن يفرقنا سوشيال ميديا ولا كرة قدم
الشتاء يودّع مبكرًا؟ ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وأجواء حارة قادمة
الجيش الباكستاني: مقتل 216 مسلحا في إقليم بلوشستان خلال عملية أمنية
الخارجية الأمريكية: تعهدات بتقديم 1.5 مليار دولار من المساعدات الجديدة للسودان
مستقبل وطن: التقارب المصري–التركي خطوة استراتيجية تعيد التوازن للإقليم

الرئيس السيسي وأردوغان
الرئيس السيسي وأردوغان

أكد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل تحولًا نوعيًا في مسار العلاقات بين البلدين، وتبعث برسائل واضحة حول عودة قنوات التواصل السياسي والاقتصادي بين قوتين محوريتين في الشرق الأوسط، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الإقليم في مرحلة شديدة التعقيد.

وقال الحبال في تصريحات صحفية اليوم، إن  الزيارة تأتي في سياق إقليمي بالغ الحساسية، يشهد تصاعدًا في بؤر التوتر وتداخلًا في الملفات السياسية والأمنية، ما يجعل من التنسيق المصري–التركي ضرورة استراتيجية وليس مجرد تقارب ثنائي، خاصة مع تنامي الحاجة إلى تفاهمات إقليمية قادرة على احتواء الأزمات ومنع تمددها.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن القاهرة وأنقرة تمتلكان ثقلاً سياسيًا ودبلوماسيًا مؤثرًا، وأي توافق في الرؤى بينهما يساهم في إعادة ضبط المشهد الإقليمي، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في قطاع غزة، والأزمة السودانية، إلى جانب الملفات التي شهدت تباينات في مراحل سابقة مثل ليبيا وشرق المتوسط والطاقة، مؤكدًا أن الحوار المباشر يمثل المدخل الأهم لمعالجة هذه القضايا بعيدًا عن منطق التصعيد.

وأضاف الحبال أن رئاسة الرئيسين لاجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، بالتوازي مع انعقاد منتدى الأعمال المصري–التركي، يعكس إدراكًا مشتركًا بأن الشراكة الحقيقية تبدأ من الاقتصاد، وأن العلاقات بين الدول لم تعد تُقاس فقط بالمواقف السياسية، بل بقدرتها على تحقيق مصالح تنموية ملموسة لشعوبها.

وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تشهد تطورًا ملحوظًا، حيث باتت تركيا من الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر، مع وجود فرص واسعة لتعزيز التعاون في مجالات الصناعة، والتصنيع المشترك، والطاقة، والاستثمار، بما يسهم في توطين الصناعات، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة داخل السوق المصرية.

وشدد المهندس تامر الحبال في ختام تصريحه على أن السياسة الخارجية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقوم على رؤية واقعية ومتوازنة، تهدف إلى بناء شراكات قائمة على المصالح المتبادلة واحترام السيادة الوطنية، بما يعزز دور مصر الإقليمي ويكرس مكانتها كركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط.

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الدواجن

لماذا ارتفعت أسعار الدواجن قبل شهر رمضان؟

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

والدة محمد علي العبد، ضحية غدر زوجته في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة

ابني كان بيحبها وبيخاف عليها..والدة ضحية غدر زوجته بالبحيرة تكشف تفاصيل جديدة

إمام عاشور

استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أحمد عبد القادر

شرط تعجيزي.. الكرمة العراقي يفجر مفاجأة بشأن عقد أحمد عبد القادر

معاينة النيابة الإدارية لموقع الانهيار

مصرع نجل صاحب عقار فاو غرب دشنا.. النيابة الإدارية تعاين موقع الحادث

سارة خليفة

استكمال محاكمة سارة خليفة المتهمة بتصنيع المخدرات .. اليوم

امير الهلالي داخل محكمة القاهرة الجديدة

مستريح السيارات.. مرافعة نارية من دفاع أحد المتضررين في قضية أمير الهلالي

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

