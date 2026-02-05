الأنبا باسيليوس يترأس قداس النذور الدائمة لراهبتين فرنسيسكان

ترأس، اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، قداس النذور الدائمة للأختين مارتا وهيب، وكرستين ونيس، من الراهبات الفرنسيسكانيات صغيرات القلب الأقدس، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بالحواصلية.

شارك في الصلاة نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، والأب عمانوئيل عبدالله، والأب ألفي عطية، راعيا الكنيسة، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، والأم ماري أناليزا، الرئيسة العامة للرهبنة، الوفد المرافق لها، والأخوات الراهبات.

وألقى الأب المطران عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "أنا اخترتكم". وعقب كلمة العظة، ترأس راعي الإيبارشيّة مراسم النذور الدائمة للأختين المحتفى بهما.

وبهذه المناسبة، يقدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، التهنئة إلى الأختين مارتا وهيب، وكرستين ونيس، كما يتمنى لهما خدمة ورسالة مثمرة ومباركة في حقل الرب، بمعونة وإرشاد الروح القدس.