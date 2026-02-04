رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ القس ناصر كتكوت لاختياره رئيسا للكنائس الرسولية

تتقدم الطائفة الإنجيلية بمصر برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، بخالص التهاني القلبية إلى القس ناصر كتكوت، بمناسبة اختياره رئيسًا عامًا للمجلس العام للكنائس الرسولية لدورة استثنائية لمدة أربع سنوات قادمة.

ويؤكد الدكتور القس أندريه زكي أن اختيار القس ناصر كتكوت يعكس الثقة الكبيرة في خدمته المخلصة، ويعبّر عن تقدير لدوره المتميز في الرعاية الروحية والعمل الكنسي، وخدمته الفاعلة في تطوير المشروعات وملفات الخدمة التي بدأها المجلس على مدار السنوات الماضية.

وأضاف: "نصلي أن يبارك الله خدمة القس ناصر كتكوت، ويقوده بحكمته لمزيد من العطاء المثمر للكنيسة والمجتمع، وأن تكون قيادته داعمة لمسيرة الخدمة المتميزة وتعزيز رسالة المحبة والسلام."