ميمي جمال: والدتي كانت مسيحية وأحب زيارة الكنائس رغم كوني مسلمة

قالت الفنانة ميمي جمال إن والدتها كانت مسيحية يونانية مؤكدة حبها للكنيسة وحرصها على زيارة الكنائس في مختلف الدول، رغم كونها مسلمة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعكس التنوع والتسامح الذي نشأت عليه.

وأضافت ميمي جمال، خلال ندوة قصر السينما التي يديرها المخرج عادل عوض، أنها في بداية مشوارها الفني كانت تحصل على أجر رمزي، موضحة: «كنت باخد خمسة جنيه في أول أجر ليا»، معتبرة أن البدايات البسيطة كانت دافعًا قويًا للاستمرار والاجتهاد.

وتطرقت الفنانة خلال الندوة إلى محطات مختلفة في مسيرتها الفنية، متحدثة عن خبراتها وتجاربها في السينما والدراما، وسط تفاعل كبير من الحضور.



من ناحية أخرى، يترقب الجمهور عرض مسلسل «على قد الحب»، والذي يضم نخبة من النجوم، أبرزهم نيللي كريم وشريف سلامة، ويشارك في البطولة كل من: أحمد سعيد عبد الغني، أحمد ماجد، مها نصار، محمود الليثي، محمد أبو داوود، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، راندا إبراهيم، آية سليم، يوسف حشيش، ومحمود فايز ، ميمي جمال

المسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج خالد سعيد، ومن إنتاج شركة S Productions للمنتجة سالي والي، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي رومانسي، يمزج بين المشاعر الإنسانية الصادقة والتفاصيل العائلية، في طرح يعكس قضايا الحب والعلاقات اليومية بواقعية وعمق.