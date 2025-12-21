قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيئة الرعاية الصحية تطلق حملة للمتابعة الطبية المنزلية مجانًا لأصحاب الأمراض المزمنة
زيلينسكي: روسيا استهدفت أوكرانيا بنحو 1300 مسيرة و1200 قنبلة و9 صواريخ خلال أسبوع
محمود كارم: أبو الغيط ترك بصمة لا تمحى في سجل العمل العربي المشترك
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة
مجلس الشيوخ يتلقى إخطارًا بتشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب
مجلس الشيوخ يُصدّق على الجلسات الافتتاحية ويبدأ مناقشة تعديلات قانون الكهرباء
وكيل تشريعية الشيوخ يستعرض أبرز تعديلات قانون الكهرباء أمام الجلسة العامة
جحيم على الدائري| القصة الكاملة لسقوط سيارة نقل بالمريوطية.. وشهود: "حاولنا ننقذ السواق ومعرفناش نطلعه من النار"
سموتريتش: لن نسمح بقيام دولة فلسطينية وسنواصل تعزيز الاستيطان
محافظة القدس: أكثر من 600 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم
دعاء أول يوم في رجب للميت.. بالرحمة والمغفرة
أخبار العالم

ناقلة نفط جديدة تحت قبضة واشنطن قرب سواحل فنزويلا.. رسائل غير متوقعة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

تتجه الأزمة بين واشنطن وكاراكاس نحو مزيد من التصعيد، بعد إعلان السلطات الفنزويلية أن القوات الأمريكية احتجزت ناقلة نفط ثانية قبالة سواحل البلاد، في خطوة وصفتها بأنها “قرصنة” وانتهاك صارخ للقانون الدولي، محذرة من أن هذا الإجراء لن يمر دون رد.

وأكدت الحكومة الفنزويلية، عبر بيان نشرته نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، أن احتجاز الناقلة تم في المياه الدولية، وأن طاقمها تعرض للاختطاف، مشددة على أن كاراكاس ستلجأ إلى الهيئات الدولية، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، لمحاسبة المسؤولين عن هذه الخطوة.

واعتبرت فنزويلا أن ما جرى يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد الملاحة الدولية، مؤكدة أن القانون الدولي كفيل بإنصافها، وأن الجهات التي تقف وراء هذه الإجراءات ستُحاسب “أمام العدالة والتاريخ”.

في المقابل، كانت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم قد أعلنت أن خفر السواحل الأمريكي احتجز ناقلة نفط متجهة من فنزويلا، فيما كشفت تقارير صحفية أمريكية أن الناقلة الثانية ترفع علم بنما، وأن شحنتها تعود لتاجر نفط صيني، ما يضيف أبعادًا دولية جديدة إلى الأزمة.

ويأتي هذا التطور في ظل تشديد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءاتها ضد كاراكاس، بعد تصنيف الحكومة الفنزويلية كـ”منظمة إرهابية أجنبية”، وفرض حصار شامل على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات من وإلى فنزويلا، إلى جانب مطالبات بإعادة ما تصفه واشنطن بـ”الأصول والنفط المسروقة”.

وردّت كاراكاس على هذه التحركات باعتبارها استفزازًا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، معلنة عزمها طرح القضية على الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، أجرى الرئيس نيكولاس مادورو اتصالًا هاتفيًا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، محذرًا من تداعيات خطيرة على السلم الإقليمي في حال استمرار الضغوط الأمريكية.

من جهتها، أعربت روسيا عن قلقها إزاء ما وصفته بتصعيد ممنهج من جانب واشنطن، محذرة من أن القرارات الأحادية الأمريكية تشكل تهديدًا حقيقيًا لأمن الملاحة الدولية، في وقت تتسع فيه دائرة التوتر حول فنزويلا لتشمل أطرافًا إقليمية ودولية.

كبدة البرنس

من خلاف عائلي إلى قضية رأي عام| تفاصيل إشعال شقيق ناصر البرنس النار في نفسه.. أصدقاء وشهود يكشفون

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-12-2025

الاتحاد المصري لكرة القدم

حل اللجنة الفنية في اتحاد الكرة بالكامل وتعيين حسن شحاتة مستشارًا فنيًا.. «شوبير» يكشف التفاصيل

سعر الدولار اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025

حكم صيام رجب

حكم صيام أول رجب وهل بدعة محرمة.. وماذا قال عنه النبي؟ اعرف آراء الفقهاء

رمضان عبد المعز

رمضان عبدالمعز: لا تشمتوا بأهل البلاء والإيمان الحق يمنع الأذى وتتبع العورات

الدكتور سلامة داود يوضح بلاغة التعريف والتنكير في الدعاء القرآني والنبوي

رئيس جامعة الأزهر يوضح بلاغة التعريف والتنكير في الدعاء القرآني والنبوي

أسما شريف منير تخطف الأنظار بالحجاب والاحتشام

اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاكاو

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو
طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو
طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل
طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل
طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

قصير بشراشيب.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

