أمريكا تحتجز ناقلة نفط قبالة فنزويلا.. وترامب يلّوح بخيارات أقوى

احتجزت الولايات المتحدة، السبت، ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، حسبما أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم في منشور على منصة "إكس".

وقالت نويم: "ستواصل الولايات المتحدة ملاحقة الحركة غير المشروعة للنفط الخاضع للعقوبات، الذي يُستخدم لتمويل إرهاب المخدرات في المنطقة".

وذكرت أن خفر السواحل الأمريكي احتجز السفينة قبل الفجر، بدعم من وزارة الدفاع الأمريكية.

ويأتي الاحتجاز في ظل تكثيف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطها على فنزويلا، عبر فرض حصار نفطي.

وقبل أيام، صادرت القوات الأمريكية ناقلة نفط أخرى قبالة سواحل فنزويلا، وهي عملية ندد بها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ووصفها بأنها "قرصنة بحرية".

ولم يستبعد ترامب إمكانية التدخل بقوة أكبر في مواجهة فنزويلا، إلا أن الأمر مازال قيد الدراسة.