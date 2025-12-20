رويترز: الولايات المتحدة تحاول احتجاز سفينة أخرى أثناء إبحارها قبالة سواحل فنزويلا

حاولت الولايات المتحدة اعتراض واحتجاز سفينة أخرى خاضعة للعقوبات أثناء إبحارها في المياه الدولية قبالة سواحل فنزويلا، في خطوة جديدة تعكس تصاعد التوتر بين البلدين، و ذلك بحسب"رويترز".

و أفاد مسؤولين بأن الولايات المتحدة سعت إلى اعتراض السفينة واحتجازها في المياه الدولية قرب السواحل الفنزويلية. وأضاف لاحقا، نقلا عن مصادر أن خفر السواحل الأمريكي يقود هذه العملية.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 10 ديسمبر عن احتجاز ناقلة نفط كبيرة قبالة سواحل فنزويلا. وشرحت لاحقا المدعية العامة الأمريكية بام بوندي أن السلطات الأمريكية تشتبه في تورط الناقلة في نقل النفط من فنزويلا وكذلك من إيران.





من جانبه، اتهم وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل واشنطن بممارسة "القرصنة"، واصفا ما جرى بأنه "عمل عدواني غير قانوني وتخريبي"، وأعلن نية بلاده اللجوء إلى الهيئات الدولية. وفي وقت لاحق أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل احتجاز ناقلات النفط الفنزويلية.